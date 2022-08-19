https://sputnik-georgia.ru/20220819/nachato-blagoustroystvo-territorii-u-stantsii-metro-teatr-akhmeteli-269590254.html

Начато благоустройство территории у станции метро "Театр Ахметели"

Начато благоустройство территории у станции метро "Театр Ахметели"

В ближайшее время будет благоустроен участок между торговыми центрами "Мариам" и "Евразия", прилегающий к станции метро "Театр Ахметели" 19.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-19T11:38+0400

2022-08-19T11:38+0400

2022-08-19T11:38+0400

грузия

новости

общество

тбилиси

мэрия тбилиси

тбилисский метрополитен

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/08/250832501_0:66:1281:786_1920x0_80_0_0_548c4ddb2ecc37d0069b49dc2fc275d2.jpg

ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. Администрация Глданского района начала благоустройство территории вокруг станции метро "Театр Ахметели".По информации Тбилисской мэрии, в результате проекта будет заменена поврежденная плитка, отремонтированы лестницы общего пользования и сетки водосточной сети.Кроме того, в ближайшее время будет благоустроен участок между торговыми центрами "Мариам" и "Евразия", прилегающий к станции метро "Театр Ахметели", районная администрация благоустроит дорожную инфраструктуру и пространство. Этим летом мэрия столицы приступила к проекту обновления станции метро "Авлабари" и прилегающей территории в центре Тбилиси.

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, тбилиси, мэрия тбилиси, тбилисский метрополитен