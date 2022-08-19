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Начато благоустройство территории у станции метро "Театр Ахметели"
Начато благоустройство территории у станции метро "Театр Ахметели"
В ближайшее время будет благоустроен участок между торговыми центрами "Мариам" и "Евразия", прилегающий к станции метро "Театр Ахметели" 19.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-19T11:38+0400
2022-08-19T11:38+0400
2022-08-19T11:38+0400
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ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. Администрация Глданского района начала благоустройство территории вокруг станции метро "Театр Ахметели".По информации Тбилисской мэрии, в результате проекта будет заменена поврежденная плитка, отремонтированы лестницы общего пользования и сетки водосточной сети.Кроме того, в ближайшее время будет благоустроен участок между торговыми центрами "Мариам" и "Евразия", прилегающий к станции метро "Театр Ахметели", районная администрация благоустроит дорожную инфраструктуру и пространство. Этим летом мэрия столицы приступила к проекту обновления станции метро "Авлабари" и прилегающей территории в центре Тбилиси.
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грузия, новости, общество, тбилиси, мэрия тбилиси, тбилисский метрополитен
грузия, новости, общество, тбилиси, мэрия тбилиси, тбилисский метрополитен
Начато благоустройство территории у станции метро "Театр Ахметели"
В ближайшее время будет благоустроен участок между торговыми центрами "Мариам" и "Евразия", прилегающий к станции метро "Театр Ахметели"
ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. Администрация Глданского района начала благоустройство территории вокруг станции метро "Театр Ахметели".
По информации Тбилисской мэрии, в результате проекта будет заменена поврежденная плитка, отремонтированы лестницы общего пользования и сетки водосточной сети.
"В основном процесс будет проходить поздно ночью, после окончания рабочего времени станции метро. Планирование указанного проекта осуществлялось Агентством транспорта и градостроительства", говорится в сообщении мэрии.
Кроме того, в ближайшее время будет благоустроен участок между торговыми центрами "Мариам" и "Евразия", прилегающий к станции метро "Театр Ахметели", районная администрация благоустроит дорожную инфраструктуру и пространство.
Этим летом мэрия столицы приступила к проекту обновления станции метро "Авлабари" и прилегающей территории в центре Тбилиси.