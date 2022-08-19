https://sputnik-georgia.ru/20220819/o-chem-govorili-putin-i-makron-po-telefonu-269617387.html
О чем говорили Путин и Макрон по телефону
О чем говорили Путин и Макрон по телефону
Обстрелы украинскими военными территории Запорожской атомной электростанции создают опасность возникновения масштабной катастрофы, заявил Путин 19.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-19T19:21+0400
2022-08-19T19:21+0400
2022-08-19T19:21+0400
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ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. По инициативе французской стороны президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили по телефону различные аспекты ситуации вокруг Украины."Владимир Путин, в частности, подчеркнул, что систематические обстрелы украинскими военными территории Запорожской атомной электростанции создают опасность возникновения масштабной катастрофы, способной привести к радиационному заражению обширных территорий", – говорится в сообщении Кремля.В документе отмечается, что президенты отметили важность скорейшего направления на АЭС миссии МАГАТЭ, которая смогла бы на месте оценить реальную обстановку. С российской стороны подтверждена готовность оказать инспекторам Агентства необходимое содействие.Кроме того, президент России проинформировал о ходе реализации подписанной 22 июля в Стамбуле "пакетной" сделки по вывозу украинского зерна из черноморских портов и экспорту российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки.Обращено внимание на то, что по-прежнему сохраняются препятствия для упомянутого российского экспорта, что не способствует решению задач, связанных с обеспечением глобальной продовольственной безопасности.Президенты России и Франции условились продолжить контакты по затронутым и другим вопросам.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта ЗАЭС находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
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Sputnik Грузия
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, политика, новости, россия, франция, владимир путин, эммануэль макрон, обострение ситуации вокруг украины 2022
в мире, политика, новости, россия, франция, владимир путин, эммануэль макрон, обострение ситуации вокруг украины 2022
О чем говорили Путин и Макрон по телефону
Обстрелы украинскими военными территории Запорожской атомной электростанции создают опасность возникновения масштабной катастрофы, заявил Путин
ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. По инициативе французской стороны президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили по телефону различные аспекты ситуации вокруг Украины.
"Владимир Путин, в частности, подчеркнул, что систематические обстрелы украинскими военными территории Запорожской атомной электростанции создают опасность возникновения масштабной катастрофы, способной привести к радиационному заражению обширных территорий", – говорится в сообщении
Кремля.
В документе отмечается, что президенты отметили важность скорейшего направления на АЭС миссии МАГАТЭ, которая смогла бы на месте оценить реальную обстановку. С российской стороны подтверждена готовность оказать инспекторам Агентства необходимое содействие.
"Владимир Путин также напомнил о приглашении экспертов Секретариата ООН и Международного Комитета Красного Креста посетить следственный изолятор в Еленовке, где в результате ракетного удара ВСУ погибло большое количество содержавшихся там украинских военнопленных", – сообщили в Кремле.
Кроме того, президент России проинформировал о ходе реализации подписанной 22 июля в Стамбуле "пакетной" сделки по вывозу украинского зерна из черноморских портов и экспорту российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки.
Обращено внимание на то, что по-прежнему сохраняются препятствия для упомянутого российского экспорта, что не способствует решению задач, связанных с обеспечением глобальной продовольственной безопасности.
Президенты России и Франции условились продолжить контакты по затронутым и другим вопросам.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта ЗАЭС находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.