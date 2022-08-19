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Почему на въезде в Батуми пробки?
Почему на въезде в Батуми пробки?
Пробки связаны с большим пассажиропотоком в летний сезон, заявили в департаменте автодорог 19.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-19T16:05+0400
2022-08-19T16:05+0400
2022-08-19T16:13+0400
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новости
общество
батуми
департамент автомобильных дорог
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ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. Крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" связывает огромные пробки на въезде в черноморский курорт Батуми (регион Аджария) с недавним ремонтом моста в поселении Тамар, сообщает Аджарское телевидение.По словам оппозиции, проект ремонта моста обошелся Мининфраструктуры в 2 миллиона лари (около 720 тысяч долларов).По его словам, проект не соответствует стандарту дорожной инфраструктуры, из-за чего на дорогах создается хаотичная ситуация.Департамент автомобильных дорог Грузии назвал заявление абсурдным и отметил, что мост полностью соответствует стандарту дорожной инфраструктуры.В ведомстве отметили, что пробки связаны с большим пассажиропотоком в летний сезон.
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грузия, новости, общество, батуми, департамент автомобильных дорог
грузия, новости, общество, батуми, департамент автомобильных дорог
Почему на въезде в Батуми пробки?
16:05 19.08.2022 (обновлено: 16:13 19.08.2022)
Пробки связаны с большим пассажиропотоком в летний сезон, заявили в департаменте автодорог
ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. Крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" связывает огромные пробки на въезде в черноморский курорт Батуми (регион Аджария) с недавним ремонтом моста в поселении Тамар, сообщает Аджарское телевидение.
По словам оппозиции, проект ремонта моста обошелся Мининфраструктуры в 2 миллиона лари (около 720 тысяч долларов).
"У въезда и выезда из города катастрофическая ситуация… Реально здесь невыносимые условия. Еще раз подчеркиваю, министерство инфраструктуры и мэрия Батуми, вместо того, чтобы руководствоваться советами конкретных людей и расширить этот мост, они его сузили", - заявил член ЕНД Резо Харази в эфире телеканала.
По его словам, проект не соответствует стандарту дорожной инфраструктуры, из-за чего на дорогах создается хаотичная ситуация.
Департамент автомобильных дорог Грузии назвал заявление абсурдным и отметил, что мост полностью соответствует стандарту дорожной инфраструктуры.
В ведомстве отметили, что пробки связаны с большим пассажиропотоком в летний сезон.