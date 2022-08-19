https://sputnik-georgia.ru/20220819/pochemu-na-vezde-v-batumi-probki-269611744.html

Почему на въезде в Батуми пробки?

Почему на въезде в Батуми пробки?

Пробки связаны с большим пассажиропотоком в летний сезон, заявили в департаменте автодорог 19.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-19T16:05+0400

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грузия

новости

общество

батуми

департамент автомобильных дорог

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ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. Крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" связывает огромные пробки на въезде в черноморский курорт Батуми (регион Аджария) с недавним ремонтом моста в поселении Тамар, сообщает Аджарское телевидение.По словам оппозиции, проект ремонта моста обошелся Мининфраструктуры в 2 миллиона лари (около 720 тысяч долларов).По его словам, проект не соответствует стандарту дорожной инфраструктуры, из-за чего на дорогах создается хаотичная ситуация.Департамент автомобильных дорог Грузии назвал заявление абсурдным и отметил, что мост полностью соответствует стандарту дорожной инфраструктуры.В ведомстве отметили, что пробки связаны с большим пассажиропотоком в летний сезон.

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грузия, новости, общество, батуми, департамент автомобильных дорог