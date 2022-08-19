https://sputnik-georgia.ru/20220819/podachu-elektroenergii-vremenno-ogranichat-chasti-tbilisi-19-avgusta-269559289.html

Подачу электроэнергии временно ограничат части Тбилиси 19 августа

Подачу электроэнергии временно ограничат части Тбилиси 19 августа

Компания "Теласи" приносит извинения абонентам за дискомфорт – после завершения работ энергоснабжение абонентов возобновится 19.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-19T08:01+0400

2022-08-19T08:01+0400

2022-08-19T08:01+0400

электроэнергия

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ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. Подача электроэнергии будет временно ограничена части Тбилиси в связи с проведением неотложных работ 19 августа, сообщают в компании "Теласи".В частности, в Надзаладеви в связи с проведением неотложных работ с 11:00 до 17:00 часов ограничения коснутся жителей пр. Гурамишвили, ул. Автандила Гогоберидзе, Даиси, Зестафонской, Грмагеле, Кнолеви, Тамаза Торошелидзе, Цотне Дидиани, Механизации, Тмогви, Картли, Ксоврели и Ткачей.В Исани света с 11:00 до 18:00 часов не будет у населения Гардабанского шоссе, поселка Метростроя, поселка Сабарго, Промышленного поселка, пр. Царицы Святой Кетеван, Московского проспекта, пр. Монаха Габриела, ул. Дурмишидзе, Амиреджиби, Арвеладзе, Афанасьева, Джорджа Буша, Микеладзе, Нанеишвили, Хачатуряна, Каландадзе, Гелы Мебагишвили, Георгия Анцухелидзе, Ониани, Толенджи, Цаленджихской, Ноэ Хомерики, Екатерины Меликишвили, Богдана Хмельницкого и Пааты Джанелидзе.В Чугурети с 10:00 до 18:00 часов ограничения коснутся жителей ул. Дгебуадзе и Ушангия Чхеидзе.В районе Дидубе в связи с проведением неотложных работ с 10:00 до 18:00 часов ограничения коснутся жителей I квартала Дигомского массива, ул. Любляна, Акакия Белиашвили, Джорджа Баланчини, Этер Боцвадзе и Чачава.В Самгори сбой в электроснабжении с 00:00 до 03:00 часов будет у жителей Кахетинского шоссе, поселка Лило, поселка Лочини, поселка Грузнефть, поселка Птицеводства, поселка Самгори, ул. Франгуляна, Чирнахули, Зураба Наморадзе, Орахелашвили, Юмашева, Елены Гокиели, Леонтия Мровели и Тенгиза Стуруа.В связи с проведением неотложных работ с 10:00 до 18:00 часов ограничения коснутся жителей Кахетинского шоссе, поселка Лило, поселка Лочини, поселка Грузнефть, поселка Птицеводства, поселка Самгори, ул. Франгуляна, Чирнахули, Зураба Наморадзе, Орахелашвили, Юмашева, Елены Гокиели, Леонтия Мровели и Тенгиза Стуруа.В Сабуртало в связи с проведением неотложных работ с 10:00 до 18:00 часов ограничения коснутся жителей села Дигоми (частично), Дигомского учебного хозяйства (частично), III, IV микрорайонов Диди Дигоми (частично), ул. Деметре Тавдадебули, Петрице, Царя Арчила и Царя Мириана.В районе Мтацминда света в связи с проведением неотложных работ с 10:00 до 18:00 часов не будет у населения спуска Вере, подъема Элбакидзе, ул. Саканела, Галактиона Табидзе и Санапиро.Компания "Теласи" приносит извинения абонентам за дискомфорт. После завершения работ энергоснабжение абонентов возобновится.

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электроэнергия, тбилиси, грузия, новости, общество, теласи, компания "теласи"