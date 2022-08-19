https://sputnik-georgia.ru/20220819/polyarizovannost-v-gruzinskikh-smi--eksperty-obsudili-prichiny-i-sledstviya-269709217.html

Поляризованность в грузинских СМИ – эксперты обсудили причины и следствия

Поляризованность в грузинских СМИ – эксперты обсудили причины и следствия

Эксперты обсудили состояние современной грузинской журналистики и вызовы, перед которыми стоит общество на фоне поляризации СМИ 19.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-19T16:27+0400

2022-08-19T16:27+0400

2022-08-23T16:49+0400

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ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. Безнаказанность и партийная принадлежность – две основные причины искажения реальных фактов в грузинских СМИ, считают журналисты Мераб Хачидзе и Отар Шаоршадзе, которые приняли участие в круглом столе в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.Поляризованность в грузинских средствах массовой информации – одна из самых злободневных и обсуждаемых тем в Грузии в последнее время. В данном контексте в центре внимания три оппозиционных телеканала – "ТВ Пирвели", "Мтавари и "Формула", которые отличаются жесткой риторикой в адрес действующих властей и большинства государственных структур.По словам Шаоршадзе, приверженность той или иной политической партии исключает объективность журналиста, в то время как этот фактор должен быть основополагающим в его работе."Пулитцер, все знают, кто это, в его честь названа самая престижная премия в области журналистики, говорил, что главное определение свободной журналистики - не становиться приверженцем какой-либо партии", - подчеркнул Шаоршадзе.Хачидзе же в свою очередь отметил, что большую роль в "разгуле" фейковых новостей в грузинском информационном пространстве играет безнаказанность тех людей, которые способствует их распространению."В социальных сетях Мераб и Отар могут что угодно написать, но соцсети работают на уровне сплетен, кто угодно может что-то написать, но когда статусное лицо делает заявления, а журналист – это статус, и он прекрасно знает, что его не посадят в тюрьму за те или иные вопросы или заявления. Ответственность перед государством никто не несет – ни власти, ни СМИ", - заявил Хачидзе.Также Хачидзе отметил, что в некоторой степени виновато и само грузинское общество, так как спрос на подобные новости формирует предложение."Если вам зимой нужны зимние сапоги, а вы приходите в магазин и продавец уговаривает вас купить летние сандали и вы их покупаете, то кто виноват? Ушлый продавец или ли вы, кто покупает сандали посреди зимы?" - приводит аллегорию Хачидзе.По мнению экспертов отрасли, отдельные журналисты не смогут изменить сложившуюся систему, пока к проблеме не поменяется отношение властей страны и самого общества.

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