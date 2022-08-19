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Путин намерен посетить саммит G20 на Бали
Путин намерен посетить саммит G20 на Бали
Лидерский саммит "двадцатки" пройдет на острове Бали 15-16 ноября 19.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-19T11:01+0400
2022-08-19T11:01+0400
2022-08-19T11:01+0400
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ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Российский президент Владимир Путин намерен принять участие в саммите G20 в ноябре на Бали, заявил лидер Индонезии Джоко Видодо агентству Bloomberg.Путин, по информации пресс-службы Кремля, провел разговор по телефону с Видодо, в котором коснулся тем продовольственной безопасности и, кроме того, затрагивался вопрос подготовки к саммиту G20, который состоится в ноябре в Индонезии.Как сообщил РИА Новости посол Индонезии в России Хосе Таварес, официальный Киев не обращалась к Джакарте с просьбой провести на полях саммита встречу Владимира Путина с Владимиром Зеленским в случае их очного участия. При этом он отметил, что Индонезия готова организовать такие переговоры.Ранее помощник президента Юрий Ушаков заявил, что решение о формате участия России в саммите G20 будет принято непосредственно перед поездкой.Лидерский саммит "двадцатки" пройдет на острове Бали 15-16 ноября. Сначала ряд стран Запада, прежде всего США и Канада, предлагали исключить Россию из "двадцатки", но другие государства G20 с подобной постановкой вопроса не согласились.Республика Индонезия как председатель на самом высоком уровне поясняет, что готова объединить "двадцатку" и не допустить ее раскола, поэтому приглашение участвовать в саммите на Бали в ноябре было направлено и президенту РФ. При этом, Джакарта в порядке компромисса со странами Запада пригласила на встречу "двадцатки" в качестве гостя Украину, которая не входит в G20.
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индонезия, в мире, новости, россия, владимир путин, владимир зеленский, бали
индонезия, в мире, новости, россия, владимир путин, владимир зеленский, бали
Путин намерен посетить саммит G20 на Бали
Лидерский саммит "двадцатки" пройдет на острове Бали 15-16 ноября
ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik.
Российский президент Владимир Путин намерен принять участие в саммите G20 в ноябре на Бали, заявил
лидер Индонезии Джоко Видодо агентству Bloomberg.
Путин, по информации пресс-службы Кремля, провел разговор по телефону с Видодо, в котором коснулся тем продовольственной безопасности и, кроме того, затрагивался вопрос подготовки к саммиту G20, который состоится в ноябре в Индонезии.
"Президент Путин сказал мне, что он приедет", - сказал глава Индонезии. По его словам, посетит саммит и председатель КНР Си Цзиньпин.
Как сообщил РИА Новости
посол Индонезии в России Хосе Таварес, официальный Киев не обращалась к Джакарте с просьбой провести на полях саммита встречу Владимира Путина с Владимиром Зеленским в случае их очного участия. При этом он отметил, что Индонезия готова организовать такие переговоры.
Ранее помощник президента Юрий Ушаков заявил, что решение о формате участия России в саммите G20 будет принято непосредственно перед поездкой.
Лидерский саммит "двадцатки" пройдет на острове Бали 15-16 ноября. Сначала ряд стран Запада, прежде всего США и Канада, предлагали исключить Россию из "двадцатки", но другие государства G20 с подобной постановкой вопроса не согласились.
Республика Индонезия как председатель на самом высоком уровне поясняет, что готова объединить "двадцатку" и не допустить ее раскола, поэтому приглашение участвовать в саммите на Бали в ноябре было направлено и президенту РФ. При этом, Джакарта в порядке компромисса со странами Запада пригласила на встречу "двадцатки" в качестве гостя Украину, которая не входит в G20.