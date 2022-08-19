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Трагедия на востоке Грузии – в оросительном канале нашли тела двух братьев
Трагедия на востоке Грузии – в оросительном канале нашли тела двух братьев
Поисковые работы шли несколько часов. Ребятам было по 16 и 20 лет 19.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-19T10:00+0400
2022-08-19T10:00+0400
2022-08-19T11:17+0400
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ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. Трагедия произошла в Уджарма (Кахети) – в оросительном канале найдены тела двух братьев, сообщает телекомпания "ТВ Пирвели".По распространившейся информации, один из юношей поскользнулся и упал в воду, а брат прыгнул за ним на помощь. Ребятам было по 16 и 20 лет.Поисковые работы проходили в течение нескольких часов.
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происшествия, новости, грузия, общество, кахети
происшествия, новости, грузия, общество, кахети
Трагедия на востоке Грузии – в оросительном канале нашли тела двух братьев
10:00 19.08.2022 (обновлено: 11:17 19.08.2022)
Поисковые работы шли несколько часов. Ребятам было по 16 и 20 лет
ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. Трагедия произошла в Уджарма (Кахети) – в оросительном канале найдены тела двух братьев, сообщает телекомпания "ТВ Пирвели".
По распространившейся информации, один из юношей поскользнулся и упал в воду, а брат прыгнул за ним на помощь. Ребятам было по 16 и 20 лет.
Поисковые работы проходили в течение нескольких часов.