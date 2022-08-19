https://sputnik-georgia.ru/20220819/tragediya-na-vostoke-gruzii--v-orositelnom-kanale-nashli-tela-dvukh-bratev-269596144.html

Трагедия на востоке Грузии – в оросительном канале нашли тела двух братьев

Трагедия на востоке Грузии – в оросительном канале нашли тела двух братьев

Поисковые работы шли несколько часов. Ребятам было по 16 и 20 лет 19.08.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. Трагедия произошла в Уджарма (Кахети) – в оросительном канале найдены тела двух братьев, сообщает телекомпания "ТВ Пирвели".По распространившейся информации, один из юношей поскользнулся и упал в воду, а брат прыгнул за ним на помощь. Ребятам было по 16 и 20 лет.Поисковые работы проходили в течение нескольких часов.

кахети

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