https://sputnik-georgia.ru/20220819/ubiystvo-v-kvemo-kartli--sosed-ubil-soseda-269602093.html
Убийство в Квемо Картли – сосед убил соседа
Убийство в Квемо Картли – сосед убил соседа
Смертельные ранения мужчине нанесли холодным оружием 19.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-19T12:59+0400
2022-08-19T12:59+0400
2022-08-19T12:59+0400
убийство
происшествия
новости
грузия
преступность в грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/18/250689472_0:132:2500:1538_1920x0_80_0_0_ad545c521333471a9686d32597d0a8d1.jpg
ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. Убийство произошло в селе Кызыладжло Марнеульского района (регион Квемо Картли) – в нем проживают этнические азербайджанцы, сообщает телекомпания "Рустави 2".По информации телеканала, на почве словесной перепалки сосед смертельно ранил соседа. Скончался молодой мужчина в возрасте до 35 лет. Смертельные ранения ему нанесли холодным оружием. О других деталях пока не сообщается.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/18/250689472_138:0:2363:1669_1920x0_80_0_0_a874cc6c717b80e9ba8f85b0852d21d7.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
убийство, происшествия, новости, грузия, преступность в грузии
убийство, происшествия, новости, грузия, преступность в грузии
Убийство в Квемо Картли – сосед убил соседа
Смертельные ранения мужчине нанесли холодным оружием
ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. Убийство произошло в селе Кызыладжло Марнеульского района (регион Квемо Картли) – в нем проживают этнические азербайджанцы, сообщает телекомпания "Рустави 2".
По информации телеканала, на почве словесной перепалки сосед смертельно ранил соседа.
Скончался молодой мужчина в возрасте до 35 лет. Смертельные ранения ему нанесли холодным оружием. О других деталях пока не сообщается.