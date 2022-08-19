https://sputnik-georgia.ru/20220819/ubiystvo-v-kvemo-kartli--sosed-ubil-soseda-269602093.html

Убийство в Квемо Картли – сосед убил соседа

Убийство в Квемо Картли – сосед убил соседа

Смертельные ранения мужчине нанесли холодным оружием 19.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-19T12:59+0400

2022-08-19T12:59+0400

2022-08-19T12:59+0400

убийство

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преступность в грузии

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ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. Убийство произошло в селе Кызыладжло Марнеульского района (регион Квемо Картли) – в нем проживают этнические азербайджанцы, сообщает телекомпания "Рустави 2".По информации телеканала, на почве словесной перепалки сосед смертельно ранил соседа. Скончался молодой мужчина в возрасте до 35 лет. Смертельные ранения ему нанесли холодным оружием. О других деталях пока не сообщается.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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убийство, происшествия, новости, грузия, преступность в грузии