Ушла из жизни модельер Ханаэ Мори
14:17 19.08.2022 (обновлено: 15:14 19.08.2022)
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Кутюрье умерла через несколько дней после того, как у нее началась легкая лихорадка
ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. В Японии на 97-м году скончалась известный японский модельер Ханаэ Мори, сообщает Vogue.
Дизайнер умерла у себя дома в Токио 11 августа, через несколько дней после того, как у нее началась легкая лихорадка. Точную причину смерти врачам установить не удалось.
Hanae Mori, once Japan’s most famed designer, has died. https://t.co/vYZeadzoMf— Vogue Magazine (@voguemagazine) August 18, 2022
Мори была первой азиатской женщиной, получившей статус официального дизайнерского дома высокой моды Французской федерации моды во Франции. Она создала свадебное платье принцессы Масако.
Кутурюте также разработала форму для бортпроводников Japan Airlines, банковских служащих, старшеклассников, японской команды на Олимпиаде в Барселоне. Мори придумала костюмы для оперы "Мадам Баттерфляй" в Милане и многих японских фильмов 1950-1960-х годов.
Pioneering Japanese fashion designer Hanae Mori has died at 96 years old https://t.co/YitP0x4Te2 https://t.co/WGbByH1BKu— Tokyo Fashion (@TokyoFashion) August 18, 2022
Свое собственное ателье Ханаэ Мори открыла в Японии в 1951 году. Создавая одежду на заказ, костюмы для кино и театра, Ханае удалось скопить денег на поездку в Париж, куда она и отправилась в 1961 году.
Визит культового парижского Дома моды Coco Chanel навсегда изменил жизнь Ханаэ – она вернулась в Японию и стала дизайнером. Через два года Мори основала собственную дизайн-компанию, а уже в 1965 году провела свой первый показ с символическим названием "East Meets West" ("Восток встречает Запад") в Нью-Йорке.
Breaking News: Hanae Mori, the Japanese couturier who emerged from the ruins of war to join the ranks of French haute couture, has died at 96. https://t.co/7XdQlsenOL— The New York Times (@nytimes) August 18, 2022
В следующе десятилетие Ханае открыла бутик в Нью-Йорке, запустив именной аромат и представив свои коллекции в Индии, Монако и Париже.
Ханаэ Мори за свою работу и развитие франко-японских отношений удостоилась множества наград, в том числе Креста кавалера искусств и литературы, и титула Кавалера национального ордена почетного легиона.