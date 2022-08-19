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В Грузии за мошенничество с земельными участками женщине грозит до четырех лет тюрьмы
В Грузии за мошенничество с земельными участками женщине грозит до четырех лет тюрьмы
Обвиняемая является сертифицированным частным экспертом-оценщиком недвижимости 19.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-19T13:23+0400
2022-08-19T13:23+0400
2022-08-19T13:23+0400
грузия
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ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. В Грузии за подделку документа и увеличения стоимости земли почти в 80 раз частный оценщик недвижимости привлечена к уголовной ответственности, сообщается на сайте Следственной службы министерства финансов страны.Так, обвиняемая оценила земельный участок сельскохозяйственного назначения стоимостью 13 830 лари (около 5 тысяч долларов), расположенный в регионе Шида Картли, в 1 094 060 лари (393,5 тысячи долларов).Уголовное дело возбуждено по статьям "Коммерческий подкуп" и "Изготовление, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов или бланков", которые предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от двух до четырех лет.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, происшествия, новости, минфин грузии
грузия, происшествия, новости, минфин грузии
В Грузии за мошенничество с земельными участками женщине грозит до четырех лет тюрьмы
Обвиняемая является сертифицированным частным экспертом-оценщиком недвижимости
ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik.
В Грузии за подделку документа и увеличения стоимости земли почти в 80 раз частный оценщик недвижимости привлечена к уголовной ответственности, сообщается на сайте
Следственной службы министерства финансов страны.
Следствие установило, что обвиняемая, которая является сертифицированным частным экспертом-оценщиком недвижимости, с целью получения незаконной материальной выгоды подготовила одному гражданину ложное заключение о стоимости земельного участка.
Так, обвиняемая оценила земельный участок сельскохозяйственного назначения стоимостью 13 830 лари (около 5 тысяч долларов), расположенный в регионе Шида Картли, в 1 094 060 лари (393,5 тысячи долларов).
Уголовное дело возбуждено по статьям "Коммерческий подкуп" и "Изготовление, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов или бланков", которые предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от двух до четырех лет.