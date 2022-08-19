https://sputnik-georgia.ru/20220819/v-gruzii-za-moshennichestvo-s-zemelnymi-uchastkami-zhenschine-grozit-do-chetyrekh-let-tyurmy-269602925.html

В Грузии за мошенничество с земельными участками женщине грозит до четырех лет тюрьмы

В Грузии за мошенничество с земельными участками женщине грозит до четырех лет тюрьмы

Обвиняемая является сертифицированным частным экспертом-оценщиком недвижимости 19.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-19T13:23+0400

2022-08-19T13:23+0400

2022-08-19T13:23+0400

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ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. В Грузии за подделку документа и увеличения стоимости земли почти в 80 раз частный оценщик недвижимости привлечена к уголовной ответственности, сообщается на сайте Следственной службы министерства финансов страны.Так, обвиняемая оценила земельный участок сельскохозяйственного назначения стоимостью 13 830 лари (около 5 тысяч долларов), расположенный в регионе Шида Картли, в 1 094 060 лари (393,5 тысячи долларов).Уголовное дело возбуждено по статьям "Коммерческий подкуп" и "Изготовление, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов или бланков", которые предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от двух до четырех лет.

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