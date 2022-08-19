https://sputnik-georgia.ru/20220819/v-shida-kartli-ubita-molodaya-zhenschina-269601952.html

В Шида Картли убита молодая женщина

В Шида Картли убита молодая женщина

И убитая, и обвиняемый в убийстве были психически нездоровы 19.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-19T12:37+0400

2022-08-19T12:37+0400

2022-08-19T12:37+0400

убийство

происшествия

грузия

новости

шида картли

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ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. В селе Авлеви (регион Шида Картли) убита женщина возрастом до 30 лет, сообщает телекомпания "Рустави 2".По распространившейся информации, обвиняемый – сожитель убитой. Молодая женщина лечилась в одной из психиатрических клиник Тбилиси, где и познакомилась с этим человеком. Мужчина был старше ее и тоже психически нездоров.По данным СМИ, позднее они продолжили жить у родителей женщины и получали медикаменты под их наблюдением. Полиция задержала мужчину вскоре после совершения преступления.О других деталях пока не сообщается.

шида картли

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убийство, происшествия, грузия, новости, шида картли