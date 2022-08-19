https://sputnik-georgia.ru/20220819/v-shida-kartli-ubita-molodaya-zhenschina-269601952.html
В Шида Картли убита молодая женщина
В Шида Картли убита молодая женщина
И убитая, и обвиняемый в убийстве были психически нездоровы 19.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-19T12:37+0400
2022-08-19T12:37+0400
2022-08-19T12:37+0400
убийство
происшествия
грузия
новости
шида картли
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ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. В селе Авлеви (регион Шида Картли) убита женщина возрастом до 30 лет, сообщает телекомпания "Рустави 2".По распространившейся информации, обвиняемый – сожитель убитой. Молодая женщина лечилась в одной из психиатрических клиник Тбилиси, где и познакомилась с этим человеком. Мужчина был старше ее и тоже психически нездоров.По данным СМИ, позднее они продолжили жить у родителей женщины и получали медикаменты под их наблюдением. Полиция задержала мужчину вскоре после совершения преступления.О других деталях пока не сообщается.
шида картли
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
убийство, происшествия, грузия, новости, шида картли
убийство, происшествия, грузия, новости, шида картли
В Шида Картли убита молодая женщина
И убитая, и обвиняемый в убийстве были психически нездоровы
ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. В селе Авлеви (регион Шида Картли) убита женщина возрастом до 30 лет, сообщает телекомпания "Рустави 2".
По распространившейся информации, обвиняемый – сожитель убитой. Молодая женщина лечилась в одной из психиатрических клиник Тбилиси, где и познакомилась с этим человеком. Мужчина был старше ее и тоже психически нездоров.
По данным СМИ, позднее они продолжили жить у родителей женщины и получали медикаменты под их наблюдением. Полиция задержала мужчину вскоре после совершения преступления.
О других деталях пока не сообщается.