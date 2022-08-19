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Вооруженный гранатой мужчина ворвался в мэрию одного из городов Армении
Вооруженный гранатой мужчина ворвался в мэрию одного из городов Армении
Здание мэрии оцеплено сотрудниками полиции и Службы национальной безопасности 19.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-19T23:02+0400
2022-08-19T23:02+0400
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ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. Неизвестный гражданин, вооруженный гранатой и пистолетом, проник в мэрию города Масиса, сообщил вице-мэр Масиса Норайр Акопян.По предварительным данным, мужчина произвел несколько выстрелов из пистолета. Предполагается, что у него может оставаться граната.Вице-мэр отметил, что гражданин не предъявлял никаких требований, мотивы его действий непонятны. Его личность также не установлена. В настоящее время не слышно ни взрывов, ни звуков выстрелов.На месте работают сотрудники полиции, СНБ и специальные подразделения.
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Sputnik Грузия
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новости, происшествия, армения
новости, происшествия, армения
Вооруженный гранатой мужчина ворвался в мэрию одного из городов Армении
23:02 19.08.2022 (обновлено: 23:32 19.08.2022)
Здание мэрии оцеплено сотрудниками полиции и Службы национальной безопасности
ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. Неизвестный гражданин, вооруженный гранатой и пистолетом, проник в мэрию города Масиса, сообщил вице-мэр Масиса Норайр Акопян.
"Около двух часов назад гражданин, находящийся в нетрезвом состоянии, проник в здание мэрии. После этого раздался взрыв. К счастью, в здании не было сотрудников, охранник мэрии также не пострадал. Он сейчас находится с нами", - сказал Акопян Sputnik Армения
.
По предварительным данным, мужчина произвел несколько выстрелов из пистолета. Предполагается, что у него может оставаться граната.
Вице-мэр отметил, что гражданин не предъявлял никаких требований, мотивы его действий непонятны. Его личность также не установлена. В настоящее время не слышно ни взрывов, ни звуков выстрелов.
На месте работают сотрудники полиции, СНБ и специальные подразделения.