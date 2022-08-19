https://sputnik-georgia.ru/20220819/vooruzhennyy-granatoy-muzhchina-vorvalsya-v-meriyu-odnogo-iz-gorodov-armenii-269620786.html

Вооруженный гранатой мужчина ворвался в мэрию одного из городов Армении

Вооруженный гранатой мужчина ворвался в мэрию одного из городов Армении

Здание мэрии оцеплено сотрудниками полиции и Службы национальной безопасности 19.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-19T23:02+0400

2022-08-19T23:02+0400

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ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. Неизвестный гражданин, вооруженный гранатой и пистолетом, проник в мэрию города Масиса, сообщил вице-мэр Масиса Норайр Акопян.По предварительным данным, мужчина произвел несколько выстрелов из пистолета. Предполагается, что у него может оставаться граната.Вице-мэр отметил, что гражданин не предъявлял никаких требований, мотивы его действий непонятны. Его личность также не установлена. В настоящее время не слышно ни взрывов, ни звуков выстрелов.На месте работают сотрудники полиции, СНБ и специальные подразделения.

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