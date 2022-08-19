https://sputnik-georgia.ru/20220819/vse-esche-v-rozyske-glava-mvd-o-samom-izvestnom-grabitele-banka-gruzii--269613114.html

"Все еще в розыске": глава МВД о самом известном грабителе банка Грузии

"Все еще в розыске": глава МВД о самом известном грабителе банка Грузии

Эсебуа скрылся из поля зрения полиции с полумиллионом долларов выкупа за освобождение заложников в 2020 году 19.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-19T17:23+0400

2022-08-19T17:23+0400

2022-08-19T17:23+0400

"банк грузии"

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ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. Обвиняемый в нападении на филиал "Банка Грузии" в Зугдиди (Самегрело, Западная Грузия) Бадри Эсебуа до сих пор находится в розыске, заявил министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури.Эсебуа скрылся из поля зрения полиции с полумиллионом долларов выкупа за освобождение заложников в октябре 2020 года.Вооруженное нападение и взятие заложников в филиале "Банка Грузии" в Зугдиди Бадри Эсебуа совершил 21 октября 2020 года. Он требовал за заложников 500 тысяч долларов. Спецоперация в Зугдиди длилась почти целый день, в итоге террорист получил требуемую сумму и освободил 43 заложника, а сам скрылся. МВД квалифицировало нападение на банк в Зугдиди как террористический акт. Поиски Эсебуа продолжаются по сей день.Полиция также задержала младшего брата разыскиваемого – Бидзину Эсебуа. Ему предъявлено обвинение в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Его задержали 12 декабря с двумя гранатами, патронами для автомата, спальным мешком, одеждой и продуктами, которые он вез для своего беглого брата. Полиция следила за ним, чтобы выйти на объявленного в розыск Бадри Эсебуа. Но и эта операция закончилась ничем. Выйти на след Эсебуа-старшего полиции не удается.

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"банк грузии", зугдиди, происшествия, грузия, новости, вахтанг гомелаури, мвд грузии