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"Земля Руставели" глазами иностранки: в Грузии снимают необычный кинопроект
"Земля Руставели" глазами иностранки: в Грузии снимают необычный кинопроект
Автор фильма проводит параллели между Грузией XII века и Грузией сегодня 19.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-19T08:31+0400
2022-08-19T08:31+0400
2022-08-19T08:31+0400
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грузинское кино
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ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. Кинофильм режиссера Эрекле Инашвили, посвященный культовому грузинскому поэту XII века Шота Руставели и современной Грузии, скоро выйдет на экраны страны, говорится в сообщении Национального центра кинематографии.Фильм будет документальным. Его рабочее название "Шота и остальным 99-ти это нравится".Сценарий к фильму написал отец режиссера Эрекле Инашвили – Зураб Инашвили. Проект осуществляется в копродукции Грузии и Германии, при поддержке Национального киноцентра. Главная героиня фильма – Эмине приезжает из Франкфурта в Грузию. Она не знает эту страну, но читала поэму Шота Руставели "Витязь в тигровой шкуре". И зритель знакомится с Грузией именно через видение иностранки. Эмине исследует Грузию: она встречается с простыми людьми в Тбилиси, Кутаиси, Панкиси, в горах и долинах, и разговаривает с ними о тех ценностях, которые подарила народу поэма Руставели. Так автор фильма проводит параллели между Грузией XII века и Грузией сегодня.Фильм снят на грузинском, немецком и английском языках. Картина начнет свою фестивальную жизнь с 2023 года, после чего ее уже увидит и оценит грузинский зритель.Шота Руставели (около 1172-1216) – поэт и государственный деятель при дворе царицы Тамар, автор известной поэмы "Витязь в тигровой шкуре". "Витязь в тигровой шкуре" – одно из основополагающих произведений грузинской литературы. Произведение переведено на многие языки мира.
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шота руставели, культура, германия, франкфурт, тбилиси, новости, грузия, грузинское кино, национальный киноцентр грузии
шота руставели, культура, германия, франкфурт, тбилиси, новости, грузия, грузинское кино, национальный киноцентр грузии
"Земля Руставели" глазами иностранки: в Грузии снимают необычный кинопроект
Автор фильма проводит параллели между Грузией XII века и Грузией сегодня
ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. Кинофильм режиссера Эрекле Инашвили, посвященный культовому грузинскому поэту XII века Шота Руставели и современной Грузии, скоро выйдет на экраны страны, говорится в сообщении Национального центра кинематографии.
Фильм будет документальным. Его рабочее название "Шота и остальным 99-ти это нравится".
Сценарий к фильму написал отец режиссера Эрекле Инашвили – Зураб Инашвили. Проект осуществляется в копродукции Грузии и Германии, при поддержке Национального киноцентра.
Главная героиня фильма – Эмине приезжает из Франкфурта в Грузию. Она не знает эту страну, но читала поэму Шота Руставели "Витязь в тигровой шкуре". И зритель знакомится с Грузией именно через видение иностранки.
"Наша героиня смотрит на нас извне, – рассказывает режиссер. – Это тот момент, когда многие говорят нам, мол, нам не хватает перспективы извне, чтобы посмотреть на себя самих со стороны, что бы мы прорефлексировали: где мы "варимся", куда вообще идем. Это был осознанный ход – сделать героиню фильма не грузинкой по происхождению и чтобы она посмотрела бы на землю Руставели со стороны".
Эмине исследует Грузию: она встречается с простыми людьми в Тбилиси, Кутаиси, Панкиси, в горах и долинах, и разговаривает с ними о тех ценностях, которые подарила народу поэма Руставели. Так автор фильма проводит параллели между Грузией XII века и Грузией сегодня.
Фильм снят на грузинском, немецком и английском языках. Картина начнет свою фестивальную жизнь с 2023 года, после чего ее уже увидит и оценит грузинский зритель.
Шота Руставели (около 1172-1216) – поэт и государственный деятель при дворе царицы Тамар, автор известной поэмы "Витязь в тигровой шкуре". "Витязь в тигровой шкуре" – одно из основополагающих произведений грузинской литературы. Произведение переведено на многие языки мира.