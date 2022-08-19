https://sputnik-georgia.ru/20220819/zhiteli-tsentralnogo-rayona-tbilisi-ostanutsya-bez-vody-20-avgusta-269609088.html

Жители центрального района Тбилиси останутся без воды 20 августа

Жители центрального района Тбилиси останутся без воды 20 августа

Компания GWP приносит извинения своим абонентам за доставленные неудобства 19.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-19T15:44+0400

2022-08-19T15:44+0400

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ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. Водораспределительная компания Georgian Water and Power (GWP) отключит воду жителям района Мтацминда 20 августа с 11:00 до 19:00 часов.Как сообщают в компании, GWP проведет необходимые технические работы на сети водопровода, в связи с чем необходимо опорожнить сеть от воды.Компания заранее отправляет абонентам информацию об ограничении и восстановлении водоснабжения посредством SMS-сообщений. Подробную информацию можно узнать по горячей линии компании 2 93 11 11, в социальной сети и на сайте www.gwp.ge.Компания GWP приносит извинения своим абонентам за доставленные неудобства.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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грузия, новости, общество, вода, тбилиси