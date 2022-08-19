Жители центрального района Тбилиси останутся без воды 20 августа
Компания GWP приносит извинения своим абонентам за доставленные неудобства
ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. Водораспределительная компания Georgian Water and Power (GWP) отключит воду жителям района Мтацминда 20 августа с 11:00 до 19:00 часов.
Как сообщают в компании, GWP проведет необходимые технические работы на сети водопровода, в связи с чем необходимо опорожнить сеть от воды.
Отключение коснется жителей проспекта Меликишвили, улиц Родени, Гамбашидзе, Костава, Луарсаба Боцвадзе, Сативе, Татишвили, Тархнишвили, Джанашия, Шанидзе, Акакия Хорава, Парнаоза Лапиашвили и Медеи Джугели.
Компания заранее отправляет абонентам информацию об ограничении и восстановлении водоснабжения посредством SMS-сообщений. Подробную информацию можно узнать по горячей линии компании 2 93 11 11, в социальной сети и на сайте www.gwp.ge.
Компания GWP приносит извинения своим абонентам за доставленные неудобства.