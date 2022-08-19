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https://sputnik-georgia.ru/20220819/zhiteli-tsentralnogo-rayona-tbilisi-ostanutsya-bez-vody-20-avgusta-269609088.html
Жители центрального района Тбилиси останутся без воды 20 августа
Жители центрального района Тбилиси останутся без воды 20 августа
Компания GWP приносит извинения своим абонентам за доставленные неудобства 19.08.2022, Sputnik Грузия
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грузия
новости
общество
вода
тбилиси
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ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. Водораспределительная компания Georgian Water and Power (GWP) отключит воду жителям района Мтацминда 20 августа с 11:00 до 19:00 часов.Как сообщают в компании, GWP проведет необходимые технические работы на сети водопровода, в связи с чем необходимо опорожнить сеть от воды.Компания заранее отправляет абонентам информацию об ограничении и восстановлении водоснабжения посредством SMS-сообщений. Подробную информацию можно узнать по горячей линии компании 2 93 11 11, в социальной сети и на сайте www.gwp.ge.Компания GWP приносит извинения своим абонентам за доставленные неудобства.
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грузия, новости, общество, вода, тбилиси
грузия, новости, общество, вода, тбилиси

Жители центрального района Тбилиси останутся без воды 20 августа

15:44 19.08.2022
© Pixabay / 13727445Кухонный кран
Кухонный кран - Sputnik Грузия, 1920, 19.08.2022
© Pixabay / 13727445
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Компания GWP приносит извинения своим абонентам за доставленные неудобства
ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. Водораспределительная компания Georgian Water and Power (GWP) отключит воду жителям района Мтацминда 20 августа с 11:00 до 19:00 часов.
Как сообщают в компании, GWP проведет необходимые технические работы на сети водопровода, в связи с чем необходимо опорожнить сеть от воды.
Отключение коснется жителей проспекта Меликишвили, улиц Родени, Гамбашидзе, Костава, Луарсаба Боцвадзе, Сативе, Татишвили, Тархнишвили, Джанашия, Шанидзе, Акакия Хорава, Парнаоза Лапиашвили и Медеи Джугели.
Компания заранее отправляет абонентам информацию об ограничении и восстановлении водоснабжения посредством SMS-сообщений. Подробную информацию можно узнать по горячей линии компании 2 93 11 11, в социальной сети и на сайте www.gwp.ge.
Компания GWP приносит извинения своим абонентам за доставленные неудобства.
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