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Более 20 человек погибли из-за наводнений после дождей в Индии
Более 20 человек погибли из-за наводнений после дождей в Индии
Десятки погибших и пострадавших – север страны охватила стихия 20.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-20T23:03+0400
2022-08-20T23:03+0400
2022-08-20T23:03+0400
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ТБИЛИСИ, 20 авг — Sputnik. Трагедия на севере Индии – по меньшей мере 22 человека погибли в результате оползней и наводнений из-за проливных дождей в штате Химачал-Прадеш, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание India Today."Есть опасения, что погибли еще 6 человек в результате инцидентов, связанных с оползнями и наводнениями, вызванными проливными дождями в Химачал-Прадеш", – говорится в сообщении газеты, которая ссылается на чиновников.Отмечается, что по меньшей мере 10 человек пострадали.Согласно изданию, 743 дороги оказались заблокированы из-за непогоды.
индия
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Sputnik Грузия
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
индия, новости, происшествия, в мире
индия, новости, происшествия, в мире
Более 20 человек погибли из-за наводнений после дождей в Индии
Десятки погибших и пострадавших – север страны охватила стихия
ТБИЛИСИ, 20 авг — Sputnik.
Трагедия на севере Индии – по меньшей мере 22 человека погибли в результате оползней и наводнений из-за проливных дождей в штате Химачал-Прадеш, сообщает РИА Новости
со ссылкой на издание India Today.
"Есть опасения, что погибли еще 6 человек в результате инцидентов, связанных с оползнями и наводнениями, вызванными проливными дождями в Химачал-Прадеш", – говорится в сообщении газеты, которая ссылается на чиновников.
Отмечается, что по меньшей мере 10 человек пострадали.
Согласно изданию, 743 дороги оказались заблокированы из-за непогоды.