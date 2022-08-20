https://sputnik-georgia.ru/20220820/byt-gotovymi-voz-sovetuet-stimulirovat-noshenie-masok-dlya-zaschity-ot-omikrona-269626451.html

"Быть готовыми": ВОЗ советует стимулировать ношение масок для защиты от "омикрона"

"Быть готовыми": ВОЗ советует стимулировать ношение масок для защиты от "омикрона"

Надо быть готовыми реагировать на возросшую нагрузку на свои системы здравоохранения, отметили в организации 20.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-20T12:12+0400

2022-08-20T12:12+0400

2022-08-20T12:12+0400

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штамм коронавируса "омикрон"

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ТБИЛИСИ, 20 авг — Sputnik. ВОЗ советует расширить масштабы вакцинирования населения и стимулировать ношение масок для защиты людей грядущей осенью и зимой от штамма коронавируса "омикрон", сообщили РИА Новости в Европейском бюро организации.Решающее значение для защиты людей этой осенью и зимой будет иметь увеличение числа вакцинируемых людей, введение второй бустерной дозы лицам в возрасте 5 лет и старше с ослабленным иммунитетом и их близким контактам, отмечают эксперты.Также "рассматривается возможность предложения второй бустерной дозы конкретным группам риска по крайней мере через 3 месяца после их последней вакцинации".Следует, чтобы люди носили маски в закрытых помещениях и в общественном транспорте, также нужно обеспечивать вентиляцию в многолюдных местах, подчеркивают в ВОЗ. Наряду с этим, эксперты организации считают важным использовать "строгие терапевтические протоколы для лиц с риском тяжелого заболевания".

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всемирная организация здравоохранения, в мире, новости, коронавирус covid-19, штамм коронавируса "омикрон"