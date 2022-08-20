https://sputnik-georgia.ru/20220820/byt-gotovymi-voz-sovetuet-stimulirovat-noshenie-masok-dlya-zaschity-ot-omikrona-269626451.html
"Быть готовыми": ВОЗ советует стимулировать ношение масок для защиты от "омикрона"
"Быть готовыми": ВОЗ советует стимулировать ношение масок для защиты от "омикрона"
Надо быть готовыми реагировать на возросшую нагрузку на свои системы здравоохранения, отметили в организации 20.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-20T12:12+0400
2022-08-20T12:12+0400
2022-08-20T12:12+0400
всемирная организация здравоохранения
в мире
новости
коронавирус covid-19
штамм коронавируса "омикрон"
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ТБИЛИСИ, 20 авг — Sputnik. ВОЗ советует расширить масштабы вакцинирования населения и стимулировать ношение масок для защиты людей грядущей осенью и зимой от штамма коронавируса "омикрон", сообщили РИА Новости в Европейском бюро организации.Решающее значение для защиты людей этой осенью и зимой будет иметь увеличение числа вакцинируемых людей, введение второй бустерной дозы лицам в возрасте 5 лет и старше с ослабленным иммунитетом и их близким контактам, отмечают эксперты.Также "рассматривается возможность предложения второй бустерной дозы конкретным группам риска по крайней мере через 3 месяца после их последней вакцинации".Следует, чтобы люди носили маски в закрытых помещениях и в общественном транспорте, также нужно обеспечивать вентиляцию в многолюдных местах, подчеркивают в ВОЗ. Наряду с этим, эксперты организации считают важным использовать "строгие терапевтические протоколы для лиц с риском тяжелого заболевания".
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Sputnik Грузия
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
всемирная организация здравоохранения, в мире, новости, коронавирус covid-19, штамм коронавируса "омикрон"
всемирная организация здравоохранения, в мире, новости, коронавирус covid-19, штамм коронавируса "омикрон"
"Быть готовыми": ВОЗ советует стимулировать ношение масок для защиты от "омикрона"
Надо быть готовыми реагировать на возросшую нагрузку на свои системы здравоохранения, отметили в организации
ТБИЛИСИ, 20 авг — Sputnik.
ВОЗ советует расширить масштабы вакцинирования населения и стимулировать ношение масок для защиты людей грядущей осенью и зимой от штамма коронавируса "омикрон", сообщили РИА Новости
в Европейском бюро организации.
"Эпидемиологическая ситуация варьируется от страны к стране, и в рамках подготовки к зиме и осени ВОЗ призывает страны возобновить усилия по смягчению последствий распространения инфекции и быть готовыми реагировать на возросшую нагрузку на свои системы здравоохранения", - сказано в комментарии экспертов, поступившем в распоряжении агентства.
Решающее значение для защиты людей этой осенью и зимой будет иметь увеличение числа вакцинируемых людей, введение второй бустерной дозы лицам в возрасте 5 лет и старше с ослабленным иммунитетом и их близким контактам, отмечают эксперты.
Также "рассматривается возможность предложения второй бустерной дозы конкретным группам риска по крайней мере через 3 месяца после их последней вакцинации".
Следует, чтобы люди носили маски в закрытых помещениях и в общественном транспорте, также нужно обеспечивать вентиляцию в многолюдных местах, подчеркивают в ВОЗ.
Наряду с этим, эксперты организации считают важным использовать "строгие терапевтические протоколы для лиц с риском тяжелого заболевания".