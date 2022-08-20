https://sputnik-georgia.ru/20220820/ischenko-zayavil-ob-ekonomicheskoy-pobede-rossii-nad-zapadom---video-269629186.html
Ищенко заявил об экономической победе России над Западом - видео
Ищенко заявил об экономической победе России над Западом - видео
Основные боевые действия идут не на полях Украины, а на экономической площадке - об этом в интервью Sputnik на русском рассказал политолог Ростислав Ищенко 20.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-20T12:32+0400
2022-08-20T12:32+0400
2022-08-20T12:32+0400
мультимедиа
видео
обострение ситуации вокруг украины 2022
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Эксперт также заявил, что в международных финансах и экономике Россия нанесла Западу поражение, от которого будет тяжело оправиться. Однако Ищенко отметил, что главный выгодоприобретатель от всей этой ситуации - США, которым необходимо удержать Европу и Россию в состоянии конфронтации.В интервью также обсудили переговоры Зеленского и Эрдогана во Львове, потенциальную ядерную катастрофу на Запорожской АЭС и целесообразность дипломатических отношений России и США.
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2022
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Sputnik Грузия
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MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа, видео, обострение ситуации вокруг украины 2022, видео
мультимедиа, видео, обострение ситуации вокруг украины 2022, видео
Ищенко заявил об экономической победе России над Западом - видео
Основные боевые действия идут не на полях Украины, а на экономической площадке - об этом в интервью Sputnik на русском рассказал политолог Ростислав Ищенко
Эксперт также заявил, что в международных финансах и экономике Россия нанесла Западу поражение, от которого будет тяжело оправиться.
Однако Ищенко отметил, что главный выгодоприобретатель от всей этой ситуации - США, которым необходимо удержать Европу и Россию в состоянии конфронтации.
В интервью также обсудили переговоры Зеленского и Эрдогана во Львове, потенциальную ядерную катастрофу на Запорожской АЭС и целесообразность дипломатических отношений России и США.