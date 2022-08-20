https://sputnik-georgia.ru/20220820/kris-dzhenner-vyshla-v-svet-v-naryade-ot-gruzinskogo-dizaynera--foto-269635124.html
Крис Дженнер вышла в свет в наряде от грузинского дизайнера – ФОТО
Крис Дженнер вышла в свет в наряде от грузинского дизайнера – ФОТО
Похоже, любовь к грузинским модельерам у женщин Кардашьян – это семейное 20.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-20T21:43+0400
2022-08-20T21:43+0400
2022-08-20T21:43+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
ким кардашьян
культура
ануки арешидзе
новости
в мире
шоу-бизнес
грузинские дизайнеры
грузинские дизайнеры покоряют мир моды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/14/269634106_0:0:1997:1123_1920x0_80_0_0_b504dfb7b2a02e1ca9415c385aa2a1ea.jpg
ТБИЛИСИ, 20 авг — Sputnik. Американская телезвезда Крис Дженнер, которой в прошлом году исполнилось 66 лет, вышла в свет в наряде от грузинского дизайнера ANOUKI.Теледива засветилась в нежно розовом пальто и брюках из RESORT 2022 COLLECTION. Знаменитость дополнила элегантный образ такого же цвета закрытыми босоножками и сумкой. Из аксессуаров – солнечные очки и длинные серьги.Ануки Арешидзе довольно широко известна на родине и за ее пределами. В одежде от Арешидзе уже появлялись такие звезды, как Крисси Тайген, Леди Гага, Хлои Кардашьян, Джесси Джей, мама Илона Маска Мэй Маск и другие. Первую личную коллекцию с участием известной супермодели Ирины Шейк Арешидзе представила в 2013 году в Киеве. С тех пор каждое ее шоу неизменно собирает полные залы. Вещи Anouki продаются по всему миру через байеров, а также в монобутиках Тбилиси и Батуми.Крис Дженнер – американская телевизионная персона, менеджер в сфере развлечений, продюсер и предприниматель. Наиболее известна как участница реалити-шоу "Семейство Кардашьян".
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/14/269634106_0:0:1997:1499_1920x0_80_0_0_8d9f24ef9186d451f110f59c96cc6256.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ким кардашьян, культура, ануки арешидзе, новости, в мире, шоу-бизнес, грузинские дизайнеры, грузинские дизайнеры покоряют мир моды
ким кардашьян, культура, ануки арешидзе, новости, в мире, шоу-бизнес, грузинские дизайнеры, грузинские дизайнеры покоряют мир моды
Крис Дженнер вышла в свет в наряде от грузинского дизайнера – ФОТО
Похоже, любовь к грузинским модельерам у женщин Кардашьян – это семейное
ТБИЛИСИ, 20 авг — Sputnik. Американская телезвезда Крис Дженнер, которой в прошлом году исполнилось 66 лет, вышла в свет в наряде от грузинского дизайнера ANOUKI.
Теледива засветилась в нежно розовом пальто и брюках из RESORT 2022 COLLECTION. Знаменитость дополнила элегантный образ такого же цвета закрытыми босоножками и сумкой. Из аксессуаров – солнечные очки и длинные серьги.
Ануки Арешидзе довольно широко известна на родине и за ее пределами. В одежде от Арешидзе уже появлялись такие звезды, как Крисси Тайген, Леди Гага, Хлои Кардашьян, Джесси Джей, мама Илона Маска Мэй Маск и другие.
Первую личную коллекцию с участием известной супермодели Ирины Шейк Арешидзе представила в 2013 году в Киеве. С тех пор каждое ее шоу неизменно собирает полные залы. Вещи Anouki продаются по всему миру через байеров, а также в монобутиках Тбилиси и Батуми.
Крис Дженнер – американская телевизионная персона, менеджер в сфере развлечений, продюсер и предприниматель. Наиболее известна как участница реалити-шоу "Семейство Кардашьян".