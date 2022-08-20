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Крис Дженнер вышла в свет в наряде от грузинского дизайнера – ФОТО

Крис Дженнер вышла в свет в наряде от грузинского дизайнера – ФОТО

Похоже, любовь к грузинским модельерам у женщин Кардашьян – это семейное 20.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-20T21:43+0400

2022-08-20T21:43+0400

2022-08-20T21:43+0400

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грузинские дизайнеры покоряют мир моды

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ТБИЛИСИ, 20 авг — Sputnik. Американская телезвезда Крис Дженнер, которой в прошлом году исполнилось 66 лет, вышла в свет в наряде от грузинского дизайнера ANOUKI.Теледива засветилась в нежно розовом пальто и брюках из RESORT 2022 COLLECTION. Знаменитость дополнила элегантный образ такого же цвета закрытыми босоножками и сумкой. Из аксессуаров – солнечные очки и длинные серьги.Ануки Арешидзе довольно широко известна на родине и за ее пределами. В одежде от Арешидзе уже появлялись такие звезды, как Крисси Тайген, Леди Гага, Хлои Кардашьян, Джесси Джей, мама Илона Маска Мэй Маск и другие. Первую личную коллекцию с участием известной супермодели Ирины Шейк Арешидзе представила в 2013 году в Киеве. С тех пор каждое ее шоу неизменно собирает полные залы. Вещи Anouki продаются по всему миру через байеров, а также в монобутиках Тбилиси и Батуми.Крис Дженнер – американская телевизионная персона, менеджер в сфере развлечений, продюсер и предприниматель. Наиболее известна как участница реалити-шоу "Семейство Кардашьян".

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ким кардашьян, культура, ануки арешидзе, новости, в мире, шоу-бизнес, грузинские дизайнеры, грузинские дизайнеры покоряют мир моды