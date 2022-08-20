https://sputnik-georgia.ru/20220820/kto-sygraet-vo-vtorom-sezone-sikvela-seks-v-bolshom-gorode-269628188.html
Кто сыграет во втором сезоне сиквела "Секс в большом городе"
Кто сыграет во втором сезоне сиквела "Секс в большом городе"
В марте 2022 года сериал официально продлили на второй сезон 20.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-20T23:44+0400
2022-08-20T23:44+0400
2022-08-20T23:44+0400
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ТБИЛИСИ, 20 авг — Sputnik. Актер Джон Корбетт сыграет во втором сезоне сериала "И просто так" (And Just Like That…) – артист вернется к своей роли возлюбленного главной героини Кэрри Брэдшоу Эйдана Шоу, пишет Deadline.Сериал "И просто так" 2 сезон (2023) – перезапуск "Секса в большом городе", который рассказывает о жизни нью-йоркских модниц, которым уже стукнуло за 50. В марте 2022 года сериал официально был продлен на второй сезон.Любопытно, что Корбетт уже намекал фанатам о том, что вернется в ребут шоу. При этом исполнительный продюсер сериала Майкл Патрик Кинг позже объяснил, почему Эйдан не появился в сезоне, якобы возвращение Эйдана в жизнь Кэрри было бы слишком "большой" сюжетной линией. Хотя тогда же Кинг уточнил, что не исключает возможного появления Корбетта во втором сезоне.Впрочем ни актер, ни представители съемочной команды проекта "И просто так" пока официально не комментировали информацию о том, что Джон появится во втором сезоне шоу. Дата выхода второго сезона "И просто так" тоже пока неизвестна.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
сериал "секс в большом городе", новости, в мире, шоу-бизнес
сериал "секс в большом городе", новости, в мире, шоу-бизнес
Кто сыграет во втором сезоне сиквела "Секс в большом городе"
В марте 2022 года сериал официально продлили на второй сезон
ТБИЛИСИ, 20 авг — Sputnik. Актер Джон Корбетт сыграет во втором сезоне сериала "И просто так" (And Just Like That…) – артист вернется к своей роли возлюбленного главной героини Кэрри Брэдшоу Эйдана Шоу, пишет Deadline.
Сериал "И просто так" 2 сезон (2023) – перезапуск "Секса в большом городе", который рассказывает о жизни нью-йоркских модниц, которым уже стукнуло за 50. В марте 2022 года сериал официально был продлен на второй сезон.
Любопытно, что Корбетт уже намекал фанатам о том, что вернется в ребут шоу.
При этом исполнительный продюсер сериала Майкл Патрик Кинг позже объяснил, почему Эйдан не появился в сезоне, якобы возвращение Эйдана в жизнь Кэрри было бы слишком "большой" сюжетной линией. Хотя тогда же Кинг уточнил, что не исключает возможного появления Корбетта во втором сезоне.
Впрочем ни актер, ни представители съемочной команды проекта "И просто так" пока официально не комментировали информацию о том, что Джон появится во втором сезоне шоу. Дата выхода второго сезона "И просто так" тоже пока неизвестна.