https://sputnik-georgia.ru/20220820/legendarnaya-nani-bregvadze-priznalas-v-lyubvi-k-baku--video-269630716.html

Легендарная Нани Брегвадзе призналась в любви к Баку – ВИДЕО

Легендарная Нани Брегвадзе призналась в любви к Баку – ВИДЕО

Звезда грузинской эстрады призналась в теплых чувствах к столице Азербайджана во время выступления в Баку 20.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-20T17:42+0400

2022-08-20T17:42+0400

2022-08-20T17:42+0400

нани брегвадзе

азербайджан

баку

культура

грузия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/15/268747597_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_7e655f917c900701a34ffa55955b8027.jpg

ТБИЛИСИ, 20 авг — Sputnik. Знаменитая грузинская певица, народная артистка СССР Нани Брегвадзе призналась, что рада вновь оказаться в Баку и рассказала о теплых чувствах к столице Азербайджана.Исполнительница после долгого времени прилетела в Баку, чтобы принять участие в вечере памяти, посвященном 80-летнему юбилею певца Муслима Магомаева. Ей также удалось встретиться и пообщаться с коллегами и бакинскими друзьями."Я влюблена в этот город. Всегда с удовольствием прилетаю, а уезжать не хочу. У Грузии и Азербайджана очень много общего. Была рада вновь выступить в Баку, почувствовать теплоту бакинцев", – призналась Брегвадзе.Нани Брегвадзе – одна из самых известных артисток Грузии. Ее блистательная карьера началась в 1956 году, когда Нани приняли в эстрадный оркестр Грузинского политехнического вуза. Прорыв же в карьере случился в 1964 году, когда московский мюзик-холл взял Брегвадзе в гастрольный тур в Париж. После певица начала сольную карьеру и давала концерты во многих странах.В этом году Нани Брегвадзе, которую по праву называют "королевой романса", исполнилось 86 лет.

азербайджан

баку

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

нани брегвадзе, азербайджан, баку, культура, грузия, новости