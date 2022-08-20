https://sputnik-georgia.ru/20220820/mid-gruzii-soboleznuet-v-svyazi-s-tragediey-v-turtsii-269636310.html
МИД Грузии соболезнует в связи с трагедией в Турции
МИД Грузии соболезнует в связи с трагедией в Турции
В турецком Газиантепе 16 человек погибли в результате крупной аварии 20.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-20T19:37+0400
2022-08-20T19:37+0400
2022-08-20T19:37+0400
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ТБИЛИСИ, 20 авг — Sputnik. Министерство иностранных дел Грузии выразило соболезнование по поводу гибели людей в ДТП в Турции.В городе Газиантеп 16 человек погибли в результате крупной аварии с автобусом, еще 22 пострадали."Выражаем глубокие соболезнования семьям и друзьям погибших. Желаем выздоровления всем раненым. Грузия с вами в эти скорбные минуты", – говорится в заявлении МИД.Сообщается, что на участке Низип автомагистрали Тарсус-Адана-Газиантеп пассажирский автобус столкнулся с припаркованными машинами скорой помощи, пожарной службы и прямого вещания информационного агентства "Ихлас".Среди погибших – трое пожарных, два медика и два журналиста. О наличии иностранцев среди пострадавших, а также о причине наезда автобуса на припаркованный транспорт с людьми не сообщается.
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турция, новости, грузия, происшествия, мид грузии
турция, новости, грузия, происшествия, мид грузии
МИД Грузии соболезнует в связи с трагедией в Турции
В турецком Газиантепе 16 человек погибли в результате крупной аварии
ТБИЛИСИ, 20 авг — Sputnik. Министерство иностранных дел Грузии выразило соболезнование по поводу гибели людей в ДТП в Турции.
В городе Газиантеп 16 человек погибли в результате крупной аварии с автобусом, еще 22 пострадали.
"Выражаем глубокие соболезнования семьям и друзьям погибших. Желаем выздоровления всем раненым. Грузия с вами в эти скорбные минуты", – говорится в заявлении МИД.
Сообщается, что на участке Низип автомагистрали Тарсус-Адана-Газиантеп пассажирский автобус столкнулся с припаркованными машинами скорой помощи, пожарной службы и прямого вещания информационного агентства "Ихлас".
Среди погибших – трое пожарных, два медика и два журналиста. О наличии иностранцев среди пострадавших, а также о причине наезда автобуса на припаркованный транспорт с людьми не сообщается.