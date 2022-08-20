https://sputnik-georgia.ru/20220820/nam-ne-privykat-k-goryachey-politicheskoy-oseni--glava-mvd-gruzii-269627701.html

"Нам не привыкать к горячей политической осени" – глава МВД Грузии

"Нам не привыкать к горячей политической осени" – глава МВД Грузии

Ранее лидеры оппозиционных партий заявили, что планируют объявить неповиновение властям 20.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-20T13:13+0400

2022-08-20T13:13+0400

2022-08-20T13:13+0400

мвд грузии

акции протеста

политика

грузия

новости

вахтанг гомелаури

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ТБИЛИСИ, 20 авг — Sputnik. Полиция на акциях будет действовать в рамках закона и, если надо будет кого-то задержать – задержит, заявил министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури.Ранее лидеры нескольких оппозиционных партий заявили, что планируют объявить неповиновение властям. Более того, лидер партии "Гирчи – больше свободы" Зураб Джапаридзе сказал, что он и его единомышленники "готовы пойти на многое, в том числе на захват зданий".Осенью о проведении акций заявили самая крупная оппозиционная партия "Единое национальное движение" и общественная организация "Сирцхвилия".Причиной акций являются претензии к власти по работе над выполнением условий получения статуса кандидата в ЕС.Совет Евросоюза в июне принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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мвд грузии, акции протеста, политика, грузия, новости, вахтанг гомелаури