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"Нам не привыкать к горячей политической осени" – глава МВД Грузии
"Нам не привыкать к горячей политической осени" – глава МВД Грузии
Ранее лидеры оппозиционных партий заявили, что планируют объявить неповиновение властям 20.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-20T13:13+0400
2022-08-20T13:13+0400
мвд грузии
акции протеста
политика
грузия
новости
вахтанг гомелаури
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ТБИЛИСИ, 20 авг — Sputnik. Полиция на акциях будет действовать в рамках закона и, если надо будет кого-то задержать – задержит, заявил министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури.Ранее лидеры нескольких оппозиционных партий заявили, что планируют объявить неповиновение властям. Более того, лидер партии "Гирчи – больше свободы" Зураб Джапаридзе сказал, что он и его единомышленники "готовы пойти на многое, в том числе на захват зданий".Осенью о проведении акций заявили самая крупная оппозиционная партия "Единое национальное движение" и общественная организация "Сирцхвилия".Причиной акций являются претензии к власти по работе над выполнением условий получения статуса кандидата в ЕС.Совет Евросоюза в июне принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее.
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мвд грузии, акции протеста, политика, грузия, новости, вахтанг гомелаури
мвд грузии, акции протеста, политика, грузия, новости, вахтанг гомелаури

"Нам не привыкать к горячей политической осени" – глава МВД Грузии

13:13 20.08.2022
© photo: Sputnik / StringerВахтанг Гомелаури
Вахтанг Гомелаури - Sputnik Грузия, 1920, 20.08.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Ранее лидеры оппозиционных партий заявили, что планируют объявить неповиновение властям
ТБИЛИСИ, 20 авг — Sputnik. Полиция на акциях будет действовать в рамках закона и, если надо будет кого-то задержать – задержит, заявил министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури.
Ранее лидеры нескольких оппозиционных партий заявили, что планируют объявить неповиновение властям. Более того, лидер партии "Гирчи – больше свободы" Зураб Джапаридзе сказал, что он и его единомышленники "готовы пойти на многое, в том числе на захват зданий".

"Мы не сможем ограничить права участников акций, но в отношении них будем действовать по закону. Пинками, конечно, мы их не выкинем, а культурно заберем, если надо будет задержать. Для нас не нова горячая политическая осень", – сказал Гомелаури.

Осенью о проведении акций заявили самая крупная оппозиционная партия "Единое национальное движение" и общественная организация "Сирцхвилия".
Причиной акций являются претензии к власти по работе над выполнением условий получения статуса кандидата в ЕС.
Совет Евросоюза в июне принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее.
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