https://sputnik-georgia.ru/20220820/nam-ne-privykat-k-goryachey-politicheskoy-oseni--glava-mvd-gruzii-269627701.html
"Нам не привыкать к горячей политической осени" – глава МВД Грузии
"Нам не привыкать к горячей политической осени" – глава МВД Грузии
Ранее лидеры оппозиционных партий заявили, что планируют объявить неповиновение властям 20.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-20T13:13+0400
2022-08-20T13:13+0400
2022-08-20T13:13+0400
мвд грузии
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новости
вахтанг гомелаури
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ТБИЛИСИ, 20 авг — Sputnik. Полиция на акциях будет действовать в рамках закона и, если надо будет кого-то задержать – задержит, заявил министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури.Ранее лидеры нескольких оппозиционных партий заявили, что планируют объявить неповиновение властям. Более того, лидер партии "Гирчи – больше свободы" Зураб Джапаридзе сказал, что он и его единомышленники "готовы пойти на многое, в том числе на захват зданий".Осенью о проведении акций заявили самая крупная оппозиционная партия "Единое национальное движение" и общественная организация "Сирцхвилия".Причиной акций являются претензии к власти по работе над выполнением условий получения статуса кандидата в ЕС.Совет Евросоюза в июне принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мвд грузии, акции протеста, политика, грузия, новости, вахтанг гомелаури
мвд грузии, акции протеста, политика, грузия, новости, вахтанг гомелаури
"Нам не привыкать к горячей политической осени" – глава МВД Грузии
Ранее лидеры оппозиционных партий заявили, что планируют объявить неповиновение властям
ТБИЛИСИ, 20 авг — Sputnik. Полиция на акциях будет действовать в рамках закона и, если надо будет кого-то задержать – задержит, заявил министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури.
Ранее лидеры нескольких оппозиционных партий заявили, что планируют объявить неповиновение властям. Более того, лидер партии "Гирчи – больше свободы" Зураб Джапаридзе сказал, что он и его единомышленники "готовы пойти на многое, в том числе на захват зданий".
"Мы не сможем ограничить права участников акций, но в отношении них будем действовать по закону. Пинками, конечно, мы их не выкинем, а культурно заберем, если надо будет задержать. Для нас не нова горячая политическая осень", – сказал Гомелаури.
Осенью о проведении акций заявили самая крупная оппозиционная партия "Единое национальное движение" и общественная организация "Сирцхвилия".
Причиной акций являются претензии к власти по работе над выполнением условий получения статуса кандидата в ЕС.
Совет Евросоюза в июне принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее.