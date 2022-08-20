https://sputnik-georgia.ru/20220820/natsionalnyy-chempionat-po-ulichnym-tantsam-proydet-v-batumi-269447468.html
Национальный чемпионат по уличным танцам пройдет в Батуми
Национальный чемпионат по уличным танцам пройдет в Батуми
В финале за звание лучшего будут бороться 14 участников 20.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-20T16:16+0400
2022-08-20T16:16+0400
2022-08-20T16:16+0400
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ТБИЛИСИ, 20 авг — Sputnik. Национальный чемпионат по уличным танцам Red Bull Dance Your Style пройдет в курортном Батуми (Аджария) 20 августа, говорится в сообщении организаторов.В финале за звание лучшего будут бороться 14 участников. Чемпионат имеет уникальный формат баттла, так как судьями являются сами болельщики.Танцоры исполнят любой стиль уличного танца на фоне внезапно зазвучавшей музыки, при этом они интерпретируют хит и взаимодействуют со зрителем.Победителя определят зрители по количеству голосов, отданных за "красную" или "синюю" карточки. Что самое главное – победитель грузинского отбора примет участие в мировом финале в ЮАР.Место и время турнира – Батумский бульвар, 18:00. Посещение мероприятие свободное.
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MIA „Rosiya Segodnya“
батуми, юар, спорт, новости, грузия, культура, танцы
батуми, юар, спорт, новости, грузия, культура, танцы
Национальный чемпионат по уличным танцам пройдет в Батуми
В финале за звание лучшего будут бороться 14 участников
ТБИЛИСИ, 20 авг — Sputnik. Национальный чемпионат по уличным танцам Red Bull Dance Your Style пройдет в курортном Батуми (Аджария) 20 августа, говорится в сообщении организаторов.
Red Bull Dance Your Styl – это соревнования в формате 1 на 1, платформа для танцев без ограничений по жанрам под зажигательные мировые хиты.
В финале за звание лучшего будут бороться 14 участников. Чемпионат имеет уникальный формат баттла, так как судьями являются сами болельщики.
Танцоры исполнят любой стиль уличного танца на фоне внезапно зазвучавшей музыки, при этом они интерпретируют хит и взаимодействуют со зрителем.
Победителя определят зрители по количеству голосов, отданных за "красную" или "синюю" карточки. Что самое главное – победитель грузинского отбора примет участие в мировом финале в ЮАР.
Место и время турнира – Батумский бульвар, 18:00. Посещение мероприятие свободное.