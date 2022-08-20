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One Caucasus Festival 2022 пройдет в Грузии
One Caucasus Festival 2022 пройдет в Грузии
"Один Кавказ" – крупнейший бесплатный междисциплинарный фестиваль в Грузии 20.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-20T22:22+0400
2022-08-20T22:22+0400
2022-08-20T22:22+0400
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ТБИЛИСИ, 20 авг — Sputnik. Масштабный фестиваль One Caucasus Festival 2022 пройдет в грузинском селе Церакви (Марнеульский район, регион Квемо Картли) 25-28 августа – мероприятие соберет молодежь со всего региона и не только.В этом году в фестивале будут представлены украинские музыканты, режиссеры, художники и архитекторы для создания музыки и продвижения искусства вместе с художниками из Грузии и других уголков мира.Музыканты будут делиться на группы для репетиций и концертов. В результате этих репетиций будут созданы лучшие новые проекты, которые впервые в этом году будут представлены перед кавказской публикой на главной сцене, обещают организаторы.Подробный список исполнителей будут опубликован организаторами позже.Мероприятия пройдут в селе Церакви (полтора часа езды от Тбилиси). Организаторы представят для гостей кемпинг-пространство. Другие желающие также могут располагаться в гостиницах района.One Caucasus – крупнейший бесплатный междисциплинарный фестиваль в Грузии. С 2014 года фестиваль собрал тысячи участников и более 500 музыкантов из более чем 20 стран мира.
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анонсы , грузия, культура, новости, фестиваль
анонсы , грузия, культура, новости, фестиваль
One Caucasus Festival 2022 пройдет в Грузии
"Один Кавказ" – крупнейший бесплатный междисциплинарный фестиваль в Грузии
ТБИЛИСИ, 20 авг — Sputnik. Масштабный фестиваль One Caucasus Festival 2022 пройдет в грузинском селе Церакви (Марнеульский район, регион Квемо Картли) 25-28 августа – мероприятие соберет молодежь со всего региона и не только.
В этом году в фестивале будут представлены украинские музыканты, режиссеры, художники и архитекторы для создания музыки и продвижения искусства вместе с художниками из Грузии и других уголков мира.
"Здесь вы услышите смесь всех типов звуков и музыкальных стилей. Будьте уверены, что это будет лучший опыт, который вы получите в Грузии в этом году", – обещают организаторы.
Музыканты будут делиться на группы для репетиций и концертов. В результате этих репетиций будут созданы лучшие новые проекты, которые впервые в этом году будут представлены перед кавказской публикой на главной сцене, обещают организаторы.
Подробный список исполнителей будут опубликован организаторами позже.
Мероприятия пройдут в селе Церакви (полтора часа езды от Тбилиси). Организаторы представят для гостей кемпинг-пространство. Другие желающие также могут располагаться в гостиницах района.
One Caucasus – крупнейший бесплатный междисциплинарный фестиваль в Грузии. С 2014 года фестиваль собрал тысячи участников и более 500 музыкантов из более чем 20 стран мира.