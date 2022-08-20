https://sputnik-georgia.ru/20220820/one-caucasus-festival-2022-proydet-v-gruzii-269460522.html

One Caucasus Festival 2022 пройдет в Грузии

One Caucasus Festival 2022 пройдет в Грузии

"Один Кавказ" – крупнейший бесплатный междисциплинарный фестиваль в Грузии 20.08.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 20 авг — Sputnik. Масштабный фестиваль One Caucasus Festival 2022 пройдет в грузинском селе Церакви (Марнеульский район, регион Квемо Картли) 25-28 августа – мероприятие соберет молодежь со всего региона и не только.В этом году в фестивале будут представлены украинские музыканты, режиссеры, художники и архитекторы для создания музыки и продвижения искусства вместе с художниками из Грузии и других уголков мира.Музыканты будут делиться на группы для репетиций и концертов. В результате этих репетиций будут созданы лучшие новые проекты, которые впервые в этом году будут представлены перед кавказской публикой на главной сцене, обещают организаторы.Подробный список исполнителей будут опубликован организаторами позже.Мероприятия пройдут в селе Церакви (полтора часа езды от Тбилиси). Организаторы представят для гостей кемпинг-пространство. Другие желающие также могут располагаться в гостиницах района.One Caucasus – крупнейший бесплатный междисциплинарный фестиваль в Грузии. С 2014 года фестиваль собрал тысячи участников и более 500 музыкантов из более чем 20 стран мира.

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