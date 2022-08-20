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Погода в Грузии 20 августа: где ожидаются дожди?

Погода в Грузии 20 августа: где ожидаются дожди?

Гостей и жителей некоторых городов страны ждет жара, а некоторым повезет больше 20.08.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 20 авг — Sputnik. Синоптики прогнозируют в основном жаркую и солнечную погоду в Грузии в субботу, 20 августа. Однако кое-где все же обещают осадки.Так, по информации метеорологов, сегодня в некоторых регионах Грузии пройдут дожди, а максимальная температура составит 37 градусов: В Тбилиси в первой половине дня ожидается частичная облачность, а во второй - солнечная и жаркая погода. Восход солнца будет в 06:13. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 21 градус, днем воздух прогреется максимум до 33 градусов. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:54.

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