Погода в Грузии 20 августа: где ожидаются дожди?
10:26 20.08.2022 (обновлено: 10:31 20.08.2022)
© photo: Sputnik / StringerЖенщина идет с зонтом под дождем
© photo: Sputnik / Stringer
Гостей и жителей некоторых городов страны ждет жара, а некоторым повезет больше
ТБИЛИСИ, 20 авг — Sputnik. Синоптики прогнозируют в основном жаркую и солнечную погоду в Грузии в субботу, 20 августа. Однако кое-где все же обещают осадки.
Так, по информации метеорологов, сегодня в некоторых регионах Грузии пройдут дожди, а максимальная температура составит 37 градусов:
Батуми - ночью +24°, днем +32°, кратковременный дождь с грозой;
Поти - ночью +24°, днем +32°, кратковременный дождь с грозой;
Зугдиди - ночью +23°, днем +36°, преимущественно без осадков;
Кутаиси - ночью +24°, днем +37°, преимущественно без осадков;
Местия - +17° ночью, +33° днем, кратковременный дождь с грозой;
Боржоми - +15° ночью, +37° днем, кратковременный дождь с грозой;
Ахалцихе - ночью +14°, днем +37°, кратковременный дождь с грозой;
Рустави - ночью +21°, днем +36°, преимущественно без осадков;
Телави - +20° ночью, +35° днем, преимущественно без осадков;
Лагодехи - ночью +20°, днем +37°, преимущественно без осадков.
Сигнахи - ночью +19°, днем +33°, преимущественно без осадков;
Цагери - ночью +19°, днем +37°, преимущественно без осадков;
Бахмаро - ночью +17°, днем +28°, кратковременный дождь с грозой.
© photo: Sputnik / StringerКарантинная весна в столице Грузии. Надпись Я люблю Тбилиси на Мейдане в центре старого города
Карантинная весна в столице Грузии. Надпись Я люблю Тбилиси на Мейдане в центре старого города
© photo: Sputnik / Stringer
В Тбилиси в первой половине дня ожидается частичная облачность, а во второй - солнечная и жаркая погода. Восход солнца будет в 06:13. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 21 градус, днем воздух прогреется максимум до 33 градусов. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:54.