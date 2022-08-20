https://sputnik-georgia.ru/20220820/politseyskikh-nuzhno-bolshe-v-mvd-gruzii-obyasnili-poyavlenie-mnozhestva-vakansiy-269636958.html

Полицейских нужно больше: в МВД Грузии объяснили появление множества вакансий

Полицейских нужно больше: в МВД Грузии объяснили появление множества вакансий

В ведомстве прокомментировали информацию, которую распространили оппозиционные каналы 20.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-20T21:02+0400

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ТБИЛИСИ, 20 авг — Sputnik. Объявленный конкурс на 145 вакансий в патрульной полиции связан с нехваткой кадров, а не с массовыми увольнениями, говорится в заявлении стратегического департамента МВД Грузии.После того, как 17 августа появилось 145 вакансий в МВД Грузии, оппозиционные СМИ со ссылкой на свои источники сообщили о массовых отставках сотрудников полиции.По данным департамента, никаких отставок в ведомстве нет. МВД Грузии является самым многочисленным ведомством, в котором работает до 40 тысяч сотрудников, и ротация сотрудников в таком ведомстве – обычный рабочий процесс.При этом в МВД Грузии отмечают, что поток грузов и пассажиров стал расти после пандемии и все еще не достиг пика.Кроме того, необходимость расширения патрульной полиции связано с растущим числом рейсов в Батумском и Кутаисском международных аэропортах, заявили в ведомстве.

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