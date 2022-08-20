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Полицейских нужно больше: в МВД Грузии объяснили появление множества вакансий
Полицейских нужно больше: в МВД Грузии объяснили появление множества вакансий
В ведомстве прокомментировали информацию, которую распространили оппозиционные каналы 20.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-20T21:02+0400
2022-08-20T21:02+0400
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ТБИЛИСИ, 20 авг — Sputnik. Объявленный конкурс на 145 вакансий в патрульной полиции связан с нехваткой кадров, а не с массовыми увольнениями, говорится в заявлении стратегического департамента МВД Грузии.После того, как 17 августа появилось 145 вакансий в МВД Грузии, оппозиционные СМИ со ссылкой на свои источники сообщили о массовых отставках сотрудников полиции.По данным департамента, никаких отставок в ведомстве нет. МВД Грузии является самым многочисленным ведомством, в котором работает до 40 тысяч сотрудников, и ротация сотрудников в таком ведомстве – обычный рабочий процесс.При этом в МВД Грузии отмечают, что поток грузов и пассажиров стал расти после пандемии и все еще не достиг пика.Кроме того, необходимость расширения патрульной полиции связано с растущим числом рейсов в Батумском и Кутаисском международных аэропортах, заявили в ведомстве.
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мвд грузии, грузия, новости, общество
мвд грузии, грузия, новости, общество
Полицейских нужно больше: в МВД Грузии объяснили появление множества вакансий
В ведомстве прокомментировали информацию, которую распространили оппозиционные каналы
ТБИЛИСИ, 20 авг — Sputnik. Объявленный конкурс на 145 вакансий в патрульной полиции связан с нехваткой кадров, а не с массовыми увольнениями, говорится в заявлении стратегического департамента МВД Грузии.
После того, как 17 августа появилось 145 вакансий в МВД Грузии, оппозиционные СМИ со ссылкой на свои источники сообщили о массовых отставках сотрудников полиции.
"Что касается объявленного 17 августа конкурса на 145 различных вакансий в департаменте патрульной полиции в Тбилиси и регионах, он связан с увеличением потоков пассажиров и транспорта на всех погранично-пропускных пунктах и увеличением экипажей патрульной полиции в регионах", – говорится в заявлении МВД Грузии.
По данным департамента, никаких отставок в ведомстве нет. МВД Грузии является самым многочисленным ведомством, в котором работает до 40 тысяч сотрудников, и ротация сотрудников в таком ведомстве – обычный рабочий процесс.
При этом в МВД Грузии отмечают, что поток грузов и пассажиров стал расти после пандемии и все еще не достиг пика.
Кроме того, необходимость расширения патрульной полиции связано с растущим числом рейсов в Батумском и Кутаисском международных аэропортах, заявили в ведомстве.