https://sputnik-georgia.ru/20220820/registratsiya-zhelayuschikh-prodolzhit-uchebu-v-vuzakh-gruzii-zavershitsya-22-avgusta-269628725.html

Регистрация желающих продолжить учебу в вузах Грузии завершится 22 августа

Регистрация желающих продолжить учебу в вузах Грузии завершится 22 августа

Сам экзамен состоится 1 сентября и по его итогам набравшие нужное число баллов смогут учиться в выбранном вузе страны 20.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-20T17:02+0400

2022-08-20T17:02+0400

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ТБИЛИСИ, 20 авг — Sputnik. Те граждане Грузии, которые учатся в иностранных вузах и хотят продолжить учебу в грузинских университетах, должны успеть пройти регистрацию до 18:00 22 августа на сдачу экзамена, говорится в сообщении Национального центра экзаменов.Сам экзамен состоится 1 сентября и по его итогам набравшие необходимое количество баллов смогут учиться в выбранном вузе Грузии.В этом году студенты будут сдавать экзамен по общим навыкам, который включает 7 вопросов по осмыслению прочитанного, 7 вопросов по логике и 7 вопросов по вычислительной логике.К экзаменам допускаются граждане Грузии, которые учились или учатся в иностранном вузе, имеющем аккредитацию, и обучались не менее 75 дней одного семестра.

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2022

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вузы грузии, грузия, общество, новости, образование в грузии