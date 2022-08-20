https://sputnik-georgia.ru/20220820/spasatelyam-udalos-likvidirovat-pozhar-v-borzhomi-269630353.html

Спасателям удалось ликвидировать пожар в Боржоми

Спасателям удалось ликвидировать пожар в Боржоми

Тушение пожара осложнялось сложным рельефом 20.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-20T14:00+0400

2022-08-20T14:00+0400

2022-08-20T14:00+0400

лесной пожар

пожар

пожар в боржоми-харагаульском лесу

происшествия

новости

грузия

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ТБИЛИСИ, 20 авг — Sputnik. Спасателям за несколько часов удалось справиться с лесным пожаром в горах у села Зорети в Боржомском районе, сообщает телеканал "Имеди".По данным телеканала, лесной пожар был вызван молнией. Тушение пожара осложнялось сложным рельефом.В данный момент на местности остаются несколько пожарных бригад, которые контролируют ситуацию на месте.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия

лесной пожар, пожар, пожар в боржоми-харагаульском лесу, происшествия, новости, грузия