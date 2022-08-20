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https://sputnik-georgia.ru/20220820/spasatelyam-udalos-likvidirovat-pozhar-v-borzhomi-269630353.html
Спасателям удалось ликвидировать пожар в Боржоми
Спасателям удалось ликвидировать пожар в Боржоми
Тушение пожара осложнялось сложным рельефом 20.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-20T14:00+0400
2022-08-20T14:00+0400
лесной пожар
пожар
пожар в боржоми-харагаульском лесу
происшествия
новости
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ТБИЛИСИ, 20 авг — Sputnik. Спасателям за несколько часов удалось справиться с лесным пожаром в горах у села Зорети в Боржомском районе, сообщает телеканал "Имеди".По данным телеканала, лесной пожар был вызван молнией. Тушение пожара осложнялось сложным рельефом.В данный момент на местности остаются несколько пожарных бригад, которые контролируют ситуацию на месте.
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лесной пожар, пожар, пожар в боржоми-харагаульском лесу, происшествия, новости, грузия
лесной пожар, пожар, пожар в боржоми-харагаульском лесу, происшествия, новости, грузия

Спасателям удалось ликвидировать пожар в Боржоми

14:00 20.08.2022
© Courtesy of Giorgi KvirikashviliВоеннослужащий участвует в ликвидации пожара в Боржоми-Харагаульском лесу
Военнослужащий участвует в ликвидации пожара в Боржоми-Харагаульском лесу - Sputnik Грузия, 1920, 20.08.2022
© Courtesy of Giorgi Kvirikashvili
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Тушение пожара осложнялось сложным рельефом
ТБИЛИСИ, 20 авг — Sputnik. Спасателям за несколько часов удалось справиться с лесным пожаром в горах у села Зорети в Боржомском районе, сообщает телеканал "Имеди".
По данным телеканала, лесной пожар был вызван молнией. Тушение пожара осложнялось сложным рельефом.
В данный момент на местности остаются несколько пожарных бригад, которые контролируют ситуацию на месте.
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