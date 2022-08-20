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Спасателям удалось ликвидировать пожар в Боржоми
Спасателям удалось ликвидировать пожар в Боржоми
Тушение пожара осложнялось сложным рельефом 20.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-20T14:00+0400
2022-08-20T14:00+0400
2022-08-20T14:00+0400
лесной пожар
пожар
пожар в боржоми-харагаульском лесу
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ТБИЛИСИ, 20 авг — Sputnik. Спасателям за несколько часов удалось справиться с лесным пожаром в горах у села Зорети в Боржомском районе, сообщает телеканал "Имеди".По данным телеканала, лесной пожар был вызван молнией. Тушение пожара осложнялось сложным рельефом.В данный момент на местности остаются несколько пожарных бригад, которые контролируют ситуацию на месте.
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лесной пожар, пожар, пожар в боржоми-харагаульском лесу, происшествия, новости, грузия
лесной пожар, пожар, пожар в боржоми-харагаульском лесу, происшествия, новости, грузия
Спасателям удалось ликвидировать пожар в Боржоми
Тушение пожара осложнялось сложным рельефом
ТБИЛИСИ, 20 авг — Sputnik. Спасателям за несколько часов удалось справиться с лесным пожаром в горах у села Зорети в Боржомском районе, сообщает телеканал "Имеди".
По данным телеканала, лесной пожар был вызван молнией. Тушение пожара осложнялось сложным рельефом.
В данный момент на местности остаются несколько пожарных бригад, которые контролируют ситуацию на месте.