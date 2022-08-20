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Центр Тбилиси останется без воды

Центр Тбилиси останется без воды

Из-за ремонтных работ на проспекте Меликишили производится замена старых водопроводных труб, поэтому район обесточат 20.08.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 20 авг — Sputnik. Жители центра столицы останутся без воды из-за ремонтных работ на проспекте Меликишвили в период с 11:00 до 19:00 20 августа, говорится в сообщении водораспределительной компании Georgian Water & Power (GWP).В рамках ремонтных работ на проспекте Меликишили производится замена старых водопроводных труб, из-за чего район обесточат.В частности, отключение коснется жителей проспекта Меликишвили, улиц Родени, Гамбашидзе, Костава, Луарсаба Боцвадзе, Сативе, Татишвили, Тархнишвили, Джанашия, Шанидзе, Акакия Хорава, Парнаоза Лапиашвили и Медеи Джугели.GWP обещает предоставить жителям районов с отключенной водой воду в цистернах.Планируется полная замена подземных коммуникаций, создание новой дренажной системы, создание подземных урн для отходов, современного LED-освещения, создание выделенной полосы для общественного транспорта и велодорожки. Вся инфраструктура будет адаптирована для людей с ОВЗ.

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