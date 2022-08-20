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Убийство или халатность? В Грузии расследуют увечья заключенного
Убийство или халатность? В Грузии расследуют увечья заключенного
Специальная следственная служба обещает провести расследование в кратчайшие сроки 20.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-20T18:58+0400
2022-08-20T18:58+0400
2022-08-20T18:58+0400
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ТБИЛИСИ, 20 авг — Sputnik. Специальная следственная служба начала расследование о получении ранения заключенным в Центре психического здоровья и превенции наркомании в Тбилиси.СМИ 20 августа сообщили, что заключенный с огнестрельным ранением в голову поступил в тбилисскую клинику. Врачи провели операцию, но шанс на спасение пациента пока минимальный.Следствие ведется по статье "Служебная халатность, повлекшая тяжелый результат". Специальная следственная служба обещает провести расследование в кратчайшие сроки и предоставить семье заключенного все материалы.
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MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, грузия, новости, общество
происшествия, грузия, новости, общество
Убийство или халатность? В Грузии расследуют увечья заключенного
Специальная следственная служба обещает провести расследование в кратчайшие сроки
ТБИЛИСИ, 20 авг — Sputnik. Специальная следственная служба начала расследование о получении ранения заключенным в Центре психического здоровья и превенции наркомании в Тбилиси.
СМИ 20 августа сообщили, что заключенный с огнестрельным ранением в голову поступил в тбилисскую клинику. Врачи провели операцию, но шанс на спасение пациента пока минимальный.
Согласно материалам следственной службы, на основании видеозаписей центра утром 20 августа во время сдачи смены заключенный подкрался сзади к сотруднику конвоя, выхватил у него оружие и выстрелил не целясь два раза в направлении конвойных, а после – себе в голову.
Следствие ведется по статье "Служебная халатность, повлекшая тяжелый результат". Специальная следственная служба обещает провести расследование в кратчайшие сроки и предоставить семье заключенного все материалы.