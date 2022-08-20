https://sputnik-georgia.ru/20220820/ubiystvo-ili-khalatnost-v-gruzii-rassleduyut-uvechya-zaklyuchennogo-269635898.html

Убийство или халатность? В Грузии расследуют увечья заключенного

Убийство или халатность? В Грузии расследуют увечья заключенного

Специальная следственная служба обещает провести расследование в кратчайшие сроки 20.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-20T18:58+0400

2022-08-20T18:58+0400

2022-08-20T18:58+0400

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ТБИЛИСИ, 20 авг — Sputnik. Специальная следственная служба начала расследование о получении ранения заключенным в Центре психического здоровья и превенции наркомании в Тбилиси.СМИ 20 августа сообщили, что заключенный с огнестрельным ранением в голову поступил в тбилисскую клинику. Врачи провели операцию, но шанс на спасение пациента пока минимальный.Следствие ведется по статье "Служебная халатность, повлекшая тяжелый результат". Специальная следственная служба обещает провести расследование в кратчайшие сроки и предоставить семье заключенного все материалы.

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