Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20220820/v-armenii-ustanovili-lichnost-vorvavshegosya-s-granatoy-v-meriyu-masisa-on-pogib-269625884.html
В Армении установили личность ворвавшегося с гранатой в мэрию Масиса: он погиб
В Армении установили личность ворвавшегося с гранатой в мэрию Масиса: он погиб
Других жертв и пострадавших в результате нападения нет 20.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-20T11:30+0400
2022-08-20T11:30+0400
армения
происшествия
новости
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24727/49/247274973_0:85:1600:985_1920x0_80_0_0_54f8355b8b8e899197dcd3d2d98ed808.jpg
ТБИЛИСИ, 20 авг — Sputnik. Армянские правоохранители идентифицировали личность гражданина, который накануне ворвался с гранатой и пистолетом в здание мэрии Масиса, пишет Sputnik Армения.По информации полиции, нападавшим оказался бывший представитель Совета старейшин города 36-летний Эдуард Маркарян. В силовом ведомстве отметили, что мужчина совершил самоубийство."Во время переговоров прозвучали выстрелы. Сотрудники отдела полиции особого назначения во главе с первым заместителем начальника полиции РА Арамом Оганесяном вошли вовнутрь и обнаружили тело 36-летнего Эдуарда Маргаряна с огнестрельным ранением головы. Он совершил самоубийство", – говорится в сообщении.В полиции также отметили, что жертв и пострадавших среди правоохранителей нет. Ведомство предоставит дополнительную информацию.
армения
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24727/49/247274973_88:0:1512:1068_1920x0_80_0_0_ac426b646d5ffe49f2fa2b4b392fdeba.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
армения, происшествия, новости, в мире
армения, происшествия, новости, в мире

В Армении установили личность ворвавшегося с гранатой в мэрию Масиса: он погиб

11:30 20.08.2022
© photo: Sputnik / Andranik GhazaryanАвтомобиль патрульной службы на улице Вардананц
Автомобиль патрульной службы на улице Вардананц - Sputnik Грузия, 1920, 20.08.2022
© photo: Sputnik / Andranik Ghazaryan
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Других жертв и пострадавших в результате нападения нет
ТБИЛИСИ, 20 авг — Sputnik. Армянские правоохранители идентифицировали личность гражданина, который накануне ворвался с гранатой и пистолетом в здание мэрии Масиса, пишет Sputnik Армения.

Вооруженный мужчина проник в здание городского муниципалитета 19 августа в 21:10 по местному времени. После чего последовал взрыв и звуки выстрелов. На тот момент в мэрии находились уборщица и сторож. Их удалось вывести из здания. Мужчина не предъявлял никаких требований.

По информации полиции, нападавшим оказался бывший представитель Совета старейшин города 36-летний Эдуард Маркарян. В силовом ведомстве отметили, что мужчина совершил самоубийство.
"Во время переговоров прозвучали выстрелы. Сотрудники отдела полиции особого назначения во главе с первым заместителем начальника полиции РА Арамом Оганесяном вошли вовнутрь и обнаружили тело 36-летнего Эдуарда Маргаряна с огнестрельным ранением головы. Он совершил самоубийство", – говорится в сообщении.
В полиции также отметили, что жертв и пострадавших среди правоохранителей нет. Ведомство предоставит дополнительную информацию.
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0