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В Армении установили личность ворвавшегося с гранатой в мэрию Масиса: он погиб
В Армении установили личность ворвавшегося с гранатой в мэрию Масиса: он погиб
Других жертв и пострадавших в результате нападения нет 20.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-20T11:30+0400
2022-08-20T11:30+0400
2022-08-20T11:30+0400
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ТБИЛИСИ, 20 авг — Sputnik. Армянские правоохранители идентифицировали личность гражданина, который накануне ворвался с гранатой и пистолетом в здание мэрии Масиса, пишет Sputnik Армения.По информации полиции, нападавшим оказался бывший представитель Совета старейшин города 36-летний Эдуард Маркарян. В силовом ведомстве отметили, что мужчина совершил самоубийство."Во время переговоров прозвучали выстрелы. Сотрудники отдела полиции особого назначения во главе с первым заместителем начальника полиции РА Арамом Оганесяном вошли вовнутрь и обнаружили тело 36-летнего Эдуарда Маргаряна с огнестрельным ранением головы. Он совершил самоубийство", – говорится в сообщении.В полиции также отметили, что жертв и пострадавших среди правоохранителей нет. Ведомство предоставит дополнительную информацию.
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армения, происшествия, новости, в мире
армения, происшествия, новости, в мире
В Армении установили личность ворвавшегося с гранатой в мэрию Масиса: он погиб
Других жертв и пострадавших в результате нападения нет
ТБИЛИСИ, 20 авг — Sputnik
. Армянские правоохранители идентифицировали личность гражданина, который накануне ворвался с гранатой и пистолетом в здание мэрии Масиса, пишет Sputnik Армения
.
Вооруженный мужчина проник в здание городского муниципалитета 19 августа в 21:10 по местному времени. После чего последовал взрыв и звуки выстрелов. На тот момент в мэрии находились уборщица и сторож. Их удалось вывести из здания. Мужчина не предъявлял никаких требований.
По информации полиции, нападавшим оказался бывший представитель Совета старейшин города 36-летний Эдуард Маркарян. В силовом ведомстве отметили, что мужчина совершил самоубийство.
"Во время переговоров прозвучали выстрелы. Сотрудники отдела полиции особого назначения во главе с первым заместителем начальника полиции РА Арамом Оганесяном вошли вовнутрь и обнаружили тело 36-летнего Эдуарда Маргаряна с огнестрельным ранением головы. Он совершил самоубийство", – говорится в сообщении.
В полиции также отметили, что жертв и пострадавших среди правоохранителей нет. Ведомство предоставит дополнительную информацию.