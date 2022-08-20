https://sputnik-georgia.ru/20220820/v-armenii-ustanovili-lichnost-vorvavshegosya-s-granatoy-v-meriyu-masisa-on-pogib-269625884.html

В Армении установили личность ворвавшегося с гранатой в мэрию Масиса: он погиб

В Армении установили личность ворвавшегося с гранатой в мэрию Масиса: он погиб

Других жертв и пострадавших в результате нападения нет 20.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-20T11:30+0400

2022-08-20T11:30+0400

2022-08-20T11:30+0400

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ТБИЛИСИ, 20 авг — Sputnik. Армянские правоохранители идентифицировали личность гражданина, который накануне ворвался с гранатой и пистолетом в здание мэрии Масиса, пишет Sputnik Армения.По информации полиции, нападавшим оказался бывший представитель Совета старейшин города 36-летний Эдуард Маркарян. В силовом ведомстве отметили, что мужчина совершил самоубийство."Во время переговоров прозвучали выстрелы. Сотрудники отдела полиции особого назначения во главе с первым заместителем начальника полиции РА Арамом Оганесяном вошли вовнутрь и обнаружили тело 36-летнего Эдуарда Маргаряна с огнестрельным ранением головы. Он совершил самоубийство", – говорится в сообщении.В полиции также отметили, что жертв и пострадавших среди правоохранителей нет. Ведомство предоставит дополнительную информацию.

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