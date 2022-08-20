Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20220820/v-gruzii-nachinaetsya-prodazha-monety-evrobasket-2022-269633573.html
В Грузии начинается продажа монеты "Евробаскет 2022"
В Грузии начинается продажа монеты "Евробаскет 2022"
Это первая в Грузии монета, продаваемая по предварительному заказу 20.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-20T20:20+0400
2022-08-20T20:20+0400
коллекционная монета
монеты
грузия
экономика
новости
национальный банк
национальный банк грузии
чемпионат европы по баскетболу
баскетбол
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0a/19/249802249_0:1:3198:1800_1920x0_80_0_0_d128c2835e543d3b333ea1a6309acaaf.jpg
ТБИЛИСИ, 20 авг — Sputnik. Национальный банк с 22 августа начинает реализацию монеты, посвященной "Евробаскету 2022" и 100-летию грузинского баскетбола, говорится в сообщении регулятора.Монета номиналом пять лари выполнена в серебре и ее стоимость составит 70 лари. Монета была выпущена тиражом 5 тысяч экземпляров и отчеканена в Германии.Приобрести монету с 22 по 28 августа можно будет в интернет-магазине банка по предварительному заказу. С 29 августа монета появится в кассовом центре и музее Нацбанка.Монета "Евробаскет 2022" – первая в Грузии монета, продаваемая по предварительному заказу. Заказать монету можно было еще в 2021 году до утверждения дизайна и чеканки.Чемпионат Европы по баскетболу 2022 года пройдет в четырех странах – Грузии, Италии, Германии и Чехии.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0a/19/249802249_447:0:3178:2048_1920x0_80_0_0_73b4eedc296492c4d34e1c4467bb2a8f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
коллекционная монета, монеты, грузия, экономика, новости, национальный банк, национальный банк грузии, чемпионат европы по баскетболу, баскетбол
коллекционная монета, монеты, грузия, экономика, новости, национальный банк, национальный банк грузии, чемпионат европы по баскетболу, баскетбол

В Грузии начинается продажа монеты "Евробаскет 2022"

20:20 20.08.2022
© photo: Sputnik / StringerДом Юстиции - тут также расположены Нацбанк и Министерство энергетики. Современная архитектура
Дом Юстиции - тут также расположены Нацбанк и Министерство энергетики. Современная архитектура - Sputnik Грузия, 1920, 20.08.2022
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Это первая в Грузии монета, продаваемая по предварительному заказу
ТБИЛИСИ, 20 авг — Sputnik. Национальный банк с 22 августа начинает реализацию монеты, посвященной "Евробаскету 2022" и 100-летию грузинского баскетбола, говорится в сообщении регулятора.
© National Bank of GeorgiaКоллекционная монета "Евробаскет 2022" Нацбанка Грузии
Коллекционная монета Евробаскет 2022 Нацбанка Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 20.08.2022
Коллекционная монета "Евробаскет 2022" Нацбанка Грузии
© National Bank of Georgia
Монета номиналом пять лари выполнена в серебре и ее стоимость составит 70 лари. Монета была выпущена тиражом 5 тысяч экземпляров и отчеканена в Германии.
Приобрести монету с 22 по 28 августа можно будет в интернет-магазине банка по предварительному заказу. С 29 августа монета появится в кассовом центре и музее Нацбанка.
Монета "Евробаскет 2022" – первая в Грузии монета, продаваемая по предварительному заказу. Заказать монету можно было еще в 2021 году до утверждения дизайна и чеканки.
Чемпионат Европы по баскетболу 2022 года пройдет в четырех странах – Грузии, Италии, Германии и Чехии.
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0