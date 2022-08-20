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В Грузии начинается продажа монеты "Евробаскет 2022"
В Грузии начинается продажа монеты "Евробаскет 2022"
Это первая в Грузии монета, продаваемая по предварительному заказу 20.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-20T20:20+0400
2022-08-20T20:20+0400
2022-08-20T20:20+0400
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ТБИЛИСИ, 20 авг — Sputnik. Национальный банк с 22 августа начинает реализацию монеты, посвященной "Евробаскету 2022" и 100-летию грузинского баскетбола, говорится в сообщении регулятора.Монета номиналом пять лари выполнена в серебре и ее стоимость составит 70 лари. Монета была выпущена тиражом 5 тысяч экземпляров и отчеканена в Германии.Приобрести монету с 22 по 28 августа можно будет в интернет-магазине банка по предварительному заказу. С 29 августа монета появится в кассовом центре и музее Нацбанка.Монета "Евробаскет 2022" – первая в Грузии монета, продаваемая по предварительному заказу. Заказать монету можно было еще в 2021 году до утверждения дизайна и чеканки.Чемпионат Европы по баскетболу 2022 года пройдет в четырех странах – Грузии, Италии, Германии и Чехии.
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коллекционная монета, монеты, грузия, экономика, новости, национальный банк, национальный банк грузии, чемпионат европы по баскетболу, баскетбол
коллекционная монета, монеты, грузия, экономика, новости, национальный банк, национальный банк грузии, чемпионат европы по баскетболу, баскетбол
В Грузии начинается продажа монеты "Евробаскет 2022"
Это первая в Грузии монета, продаваемая по предварительному заказу
ТБИЛИСИ, 20 авг — Sputnik.
Национальный банк с 22 августа начинает реализацию монеты, посвященной "Евробаскету 2022" и 100-летию грузинского баскетбола, говорится в сообщении
регулятора.
Монета номиналом пять лари выполнена в серебре и ее стоимость составит 70 лари. Монета была выпущена тиражом 5 тысяч экземпляров и отчеканена в Германии.
Приобрести монету с 22 по 28 августа можно будет в интернет-магазине банка по предварительному заказу. С 29 августа монета появится в кассовом центре и музее Нацбанка.
Монета "Евробаскет 2022" – первая в Грузии монета, продаваемая по предварительному заказу. Заказать монету можно было еще в 2021 году до утверждения дизайна и чеканки.
Чемпионат Европы по баскетболу 2022 года пройдет в четырех странах – Грузии, Италии, Германии и Чехии.