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В Грузии начинается продажа монеты "Евробаскет 2022"

В Грузии начинается продажа монеты "Евробаскет 2022"

Это первая в Грузии монета, продаваемая по предварительному заказу 20.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-20T20:20+0400

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ТБИЛИСИ, 20 авг — Sputnik. Национальный банк с 22 августа начинает реализацию монеты, посвященной "Евробаскету 2022" и 100-летию грузинского баскетбола, говорится в сообщении регулятора.Монета номиналом пять лари выполнена в серебре и ее стоимость составит 70 лари. Монета была выпущена тиражом 5 тысяч экземпляров и отчеканена в Германии.Приобрести монету с 22 по 28 августа можно будет в интернет-магазине банка по предварительному заказу. С 29 августа монета появится в кассовом центре и музее Нацбанка.Монета "Евробаскет 2022" – первая в Грузии монета, продаваемая по предварительному заказу. Заказать монету можно было еще в 2021 году до утверждения дизайна и чеканки.Чемпионат Европы по баскетболу 2022 года пройдет в четырех странах – Грузии, Италии, Германии и Чехии.

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