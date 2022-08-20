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Выборы в Грузии 2022: что происходит в Сенаки?

Выборы в Грузии 2022: что происходит в Сенаки?

Выборы на трех участках района Сенаки мажоритарного депутата пройдут 1 октября 20.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-20T18:18+0400

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ТБИЛИСИ, 20 авг — Sputnik. Регистрацию для участия в выборах мажоритарного депутата в Сенаки прошли уже три партии, говорится в материалах Центральной избирательной Грузии.К этому времени регистрацию прошли партии: "Грузинская мечта – демократическая Грузия", "Стратегия Агмашенебели" и "За социальную справедливость". Процесс регистрации партий завершится 25 августа. Окончательный список кандидатов станет известен 1 сентября.А пока ЦИК Грузии регистрирует партии и кандидатов, сакребуло Сенаки осталось без председателя. Сенакский районный суд на этой неделе признал незаконным избрание в феврале члена партии экс-премьера Георгия Гахария "За Грузию" Ираклия Качарава на должность председателя сакребуло.Избрать нового председателя на данный момент невозможно, так как ни у правящей партии "Грузинской мечты", ни у оппозиции нет большинства. Таким образом, избрание нового мажоритарного депутата станет решающим для жизни района.

сенаки

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