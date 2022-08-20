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Задержанному в Марнеули предъявили официальное обвинение в убийстве
Задержанному в Марнеули предъявили официальное обвинение в убийстве
В случае подтверждения вины жителю села Кизиладжло грозит от 7 до 15 лет лишения свободы 20.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-20T15:01+0400
2022-08-20T15:01+0400
2022-08-20T15:01+0400
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ТБИЛИСИ, 20 авг — Sputnik. Прокуратура предъявила обвинение в умышленном убийстве жителю села Кизиладжло Марнеульского района, говорится в сообщении ведомства.По версии следствия, задержанный 19 августа в селе Кизиладжло ударил ножом своего соседа из мести. Пострадавший скончался в машине скорой помощи.Прокуратура будет требовать помещения обвиняемого в заключение до вынесения приговора. В случае подтверждения вины жителю села Кизиладжло грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.
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кизиладжло, происшествия, новости, грузия, преступность в грузии
кизиладжло, происшествия, новости, грузия, преступность в грузии
Задержанному в Марнеули предъявили официальное обвинение в убийстве
В случае подтверждения вины жителю села Кизиладжло грозит от 7 до 15 лет лишения свободы
ТБИЛИСИ, 20 авг — Sputnik. Прокуратура предъявила обвинение в умышленном убийстве жителю села Кизиладжло Марнеульского района, говорится в сообщении ведомства.
По версии следствия, задержанный 19 августа в селе Кизиладжло ударил ножом своего соседа из мести. Пострадавший скончался в машине скорой помощи.
Прокуратура будет требовать помещения обвиняемого в заключение до вынесения приговора.
В случае подтверждения вины жителю села Кизиладжло грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.