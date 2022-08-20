https://sputnik-georgia.ru/20220820/zaderzhannomu-v-marneuli-predyavili-ofitsialnoe-obvinenie-v-ubiystve-269630473.html

Задержанному в Марнеули предъявили официальное обвинение в убийстве

Задержанному в Марнеули предъявили официальное обвинение в убийстве

В случае подтверждения вины жителю села Кизиладжло грозит от 7 до 15 лет лишения свободы 20.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-20T15:01+0400

2022-08-20T15:01+0400

2022-08-20T15:01+0400

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ТБИЛИСИ, 20 авг — Sputnik. Прокуратура предъявила обвинение в умышленном убийстве жителю села Кизиладжло Марнеульского района, говорится в сообщении ведомства.По версии следствия, задержанный 19 августа в селе Кизиладжло ударил ножом своего соседа из мести. Пострадавший скончался в машине скорой помощи.Прокуратура будет требовать помещения обвиняемого в заключение до вынесения приговора. В случае подтверждения вины жителю села Кизиладжло грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

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