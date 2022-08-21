https://sputnik-georgia.ru/20220821/gruzinskiy-boets-oderzhal-pobedu-nad-legendoy-ufc-269645608.html

Грузинский боец одержал победу над легендой UFC

Грузинский боец одержал победу над легендой UFC

Двалишвили отпраздновал седьмую победу подряд в UFC и займет лидирующие позиции в обновленном рейтинге 21.08.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 21 авг — Sputnik. Грузинский боец смешанных единоборств Мераб Двалишвили, по прозвищу "Машина" одержал победу над легендарным бразильским спортсменом Жозе Алду на турнире по смешанным единоборствам UFC 278 в Солт-Лейк-Сити.Противостояние грузина и бразильца продолжалось три раунда, и в итоге Мераб Двалишвили победил сильного соперника по очкам.В интервью, данном после боя, он не жалел хвалебных слов в адрес своего соперника:Таким образом, Мераб Двалишвили отпраздновал седьмую победу подряд в UFC, займет лидирующие позиции в обновленном рейтинге и станет одним из главных претендентов в борьбе за титул.Бразильский боец смешанного стиля Жозее Алду да Силва Оливейра Жуниурмбыл четвёртым и последним чемпионом WEC в полулёгком весе и таким образом стал первым чемпионом UFC в полулёгком весе после объединения UFC и WEC.

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