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Грузинский боец одержал победу над легендой UFC
Грузинский боец одержал победу над легендой UFC
Двалишвили отпраздновал седьмую победу подряд в UFC и займет лидирующие позиции в обновленном рейтинге 21.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-21T11:15+0400
2022-08-21T11:15+0400
2022-08-21T11:47+0400
грузия
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ТБИЛИСИ, 21 авг — Sputnik. Грузинский боец смешанных единоборств Мераб Двалишвили, по прозвищу "Машина" одержал победу над легендарным бразильским спортсменом Жозе Алду на турнире по смешанным единоборствам UFC 278 в Солт-Лейк-Сити.Противостояние грузина и бразильца продолжалось три раунда, и в итоге Мераб Двалишвили победил сильного соперника по очкам.В интервью, данном после боя, он не жалел хвалебных слов в адрес своего соперника:Таким образом, Мераб Двалишвили отпраздновал седьмую победу подряд в UFC, займет лидирующие позиции в обновленном рейтинге и станет одним из главных претендентов в борьбе за титул.Бразильский боец смешанного стиля Жозее Алду да Силва Оливейра Жуниурмбыл четвёртым и последним чемпионом WEC в полулёгком весе и таким образом стал первым чемпионом UFC в полулёгком весе после объединения UFC и WEC.
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грузия, новости, спорт
Грузинский боец одержал победу над легендой UFC
11:15 21.08.2022 (обновлено: 11:47 21.08.2022)
Двалишвили отпраздновал седьмую победу подряд в UFC и займет лидирующие позиции в обновленном рейтинге
ТБИЛИСИ, 21 авг — Sputnik. Грузинский боец смешанных единоборств Мераб Двалишвили, по прозвищу "Машина" одержал победу над легендарным бразильским спортсменом Жозе Алду на турнире по смешанным единоборствам UFC 278 в Солт-Лейк-Сити.
Противостояние грузина и бразильца продолжалось три раунда, и в итоге Мераб Двалишвили победил сильного соперника по очкам.
В интервью, данном после боя, он не жалел хвалебных слов в адрес своего соперника:
"Я дрался с легендой, великим человеком. Мы поговорили после матча, он удивительно скромен, и я желаю ему всего наилучшего", - сказал Двалишвили после боя журналистам.
Таким образом, Мераб Двалишвили отпраздновал седьмую победу подряд в UFC, займет лидирующие позиции в обновленном рейтинге и станет одним из главных претендентов в борьбе за титул.
Бразильский боец смешанного стиля Жозее Алду да Силва Оливейра Жуниурмбыл четвёртым и последним чемпионом WEC в полулёгком весе и таким образом стал первым чемпионом UFC в полулёгком весе после объединения UFC и WEC.