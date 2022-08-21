https://sputnik-georgia.ru/20220821/kvaratskheliya-prodolzhaet-zabivat-v-chempionate-italii-269654802.html
Кварацхелия продолжает забивать в чемпионате Италии
Кварацхелия продолжает забивать в чемпионате Италии
В первом туре "Наполи" победил "Верону" со счетом 5:2, а Кварацхелия отметился забитым мячом и голевой передачей 21.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-21T22:30+0400
2022-08-21T22:30+0400
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ТБИЛИСИ, 21 авг — Sputnik. Нападающий сборной Грузии и итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия продолжает успешно выступать в Италии, сделав дубль в очередном туре Серии А.В матче против "Монца" Кварацхелия открыл счет на 35-й минуте точным ударом из-за пределов штрафной площадки. А во втором тайме грузинский футболист отличился на 62-й минуте.В итоге неаполитанский клуб победил во втором туре Серии А со счетом 4:0.Напомним, что в первом туре "Наполи" победил "Верону" со счетом 5:2, а Кварацхелия отметился забитым мячом и голевой передачей.
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грузия, новости, спорт, хвича кварацхелия, футбол, италия, клуб "наполи"
грузия, новости, спорт, хвича кварацхелия, футбол, италия, клуб "наполи"
Кварацхелия продолжает забивать в чемпионате Италии
22:30 21.08.2022 (обновлено: 22:35 21.08.2022)
В первом туре "Наполи" победил "Верону" со счетом 5:2, а Кварацхелия отметился забитым мячом и голевой передачей
ТБИЛИСИ, 21 авг — Sputnik. Нападающий сборной Грузии и итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия продолжает успешно выступать в Италии, сделав дубль в очередном туре Серии А.
В матче против "Монца" Кварацхелия открыл счет на 35-й минуте точным ударом из-за пределов штрафной площадки. А во втором тайме грузинский футболист отличился на 62-й минуте.
В итоге неаполитанский клуб победил во втором туре Серии А со счетом 4:0.
Напомним, что в первом туре "Наполи" победил "Верону" со счетом 5:2, а Кварацхелия отметился забитым мячом и голевой передачей.