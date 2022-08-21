https://sputnik-georgia.ru/20220821/pasport-antarktidy-italyantsy-platili-moshennikam-za-vymyshlennoe-grazhdanstvo-269649865.html

Паспорт Антарктиды: итальянцы платили мошенникам за вымышленное гражданство

Паспорт Антарктиды: итальянцы платили мошенникам за вымышленное гражданство

Автором схемы стал генерал Финансовой гвардии на пенсии 21.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-21T15:31+0400

2022-08-21T15:31+0400

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ТБИЛИСИ, 21 авг — Sputnik. Итальянская полиция раскрыла аферу, согласно которой группа мошенников предлагала оформление гражданства несуществующей страны - Теократического Антарктического государства святого Георгия, говорится в сообщении полиции.В ходе операции под домашний арест отправлены 12 человек, проживающих по всей стране от Генуи до сицилийского Трапани. Еще 30 человек стали подозреваемыми по делу о мошенничеству и изготовлении фальшивых документов.Сообщники создали "все учреждения, официальную газету, интернет-сайт, а также удостоверения личности, пригодные для поездок за рубеж", пишет полиция.Гражданство "Антарктического государства" также предполагало налогообложение со ставкой в 5% в пользу новых властей, которые предлагали "возможность получать финансирование для собственных исследовательских проектов и получать преимущество из сокращения бюрократии для собственного бизнеса", сообщили полицейские.По сообщению газеты Corriere della Sera, автором схемы стал генерал Финансовой гвардии на пенсии. Расследование в отношении его бизнеса началось почти случайно, когда в апреле 2021 года полицейские пришли с обыском в офис "сангеоргцев", получив наводку о наркоторговле.

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в мире, новости, происшествия, италия, международный футбольный турнир памяти виталия дараселия, антарктида