https://sputnik-georgia.ru/20220821/signagi-art-festival-startuet-v-kakheti--269609251.html

Signagi ART Festival стартует в Кахети

Signagi ART Festival стартует в Кахети

Победители творческого конкурса получат солидные денежные призы 21.08.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 21 авг — Sputnik. Фестиваль Signagi ART, целью которого является создание творческого пространства для грузинских художников и скульпторов, пройдет в городе Сигнахи (регион Кахети) с 21 по 26 августа, сообщают организаторы.Задача культурного мероприятия - популяризация изобразительного искусства и содействие профессиональному развитию деятелям отрасли. Принять участие в мероприятии могут профессиональные художники и скульпторы. В течение пяти фестивальных дней у артистов будет все условия и материалы для создания конкурсных работ.Церемония награждения победителей пройдет 26 августа: призерам в каждой категории передадут денежные премии - по 5 тысяч лари (около 1800 долларов).Signagi ART Festival учрежден по инициативе депутата парламента Грузии Давида Сонгулашвили при поддержке министерства культуры, спорта и молодежи Грузии, муниципалитета Сигнахи и при организации Национального музея Грузии.

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грузия, культура, культурная жизнь грузии, сигнахи, фестиваль, художник