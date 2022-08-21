https://sputnik-georgia.ru/20220821/signagi-art-festival-startuet-v-kakheti--269609251.html
Signagi ART Festival стартует в Кахети
Signagi ART Festival стартует в Кахети
Победители творческого конкурса получат солидные денежные призы 21.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-21T10:31+0400
2022-08-21T10:31+0400
2022-08-21T10:31+0400
грузия
культура
культурная жизнь грузии
сигнахи
фестиваль
художник
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ТБИЛИСИ, 21 авг — Sputnik. Фестиваль Signagi ART, целью которого является создание творческого пространства для грузинских художников и скульпторов, пройдет в городе Сигнахи (регион Кахети) с 21 по 26 августа, сообщают организаторы.Задача культурного мероприятия - популяризация изобразительного искусства и содействие профессиональному развитию деятелям отрасли. Принять участие в мероприятии могут профессиональные художники и скульпторы. В течение пяти фестивальных дней у артистов будет все условия и материалы для создания конкурсных работ.Церемония награждения победителей пройдет 26 августа: призерам в каждой категории передадут денежные премии - по 5 тысяч лари (около 1800 долларов).Signagi ART Festival учрежден по инициативе депутата парламента Грузии Давида Сонгулашвили при поддержке министерства культуры, спорта и молодежи Грузии, муниципалитета Сигнахи и при организации Национального музея Грузии.
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грузия, культура, культурная жизнь грузии, сигнахи, фестиваль, художник
грузия, культура, культурная жизнь грузии, сигнахи, фестиваль, художник
Signagi ART Festival стартует в Кахети
Победители творческого конкурса получат солидные денежные призы
ТБИЛИСИ, 21 авг — Sputnik. Фестиваль Signagi ART, целью которого является создание творческого пространства для грузинских художников и скульпторов, пройдет в городе Сигнахи (регион Кахети) с 21 по 26 августа, сообщают организаторы.
Задача культурного мероприятия - популяризация изобразительного искусства и содействие профессиональному развитию деятелям отрасли.
"В этом году фестивальная программа ограничится живописью (акрил) и малой скульптурой (дерево), а концепция - свободная тема. В программе есть творческий конкурс, воркшопы, выставки, музыкальные и театральные представления", - говорится в анонсе феста.
Принять участие в мероприятии могут профессиональные художники и скульпторы. В течение пяти фестивальных дней у артистов будет все условия и материалы для создания конкурсных работ.
Церемония награждения победителей пройдет 26 августа: призерам в каждой категории передадут денежные премии - по 5 тысяч лари (около 1800 долларов).
Signagi ART Festival учрежден по инициативе депутата парламента Грузии Давида Сонгулашвили при поддержке министерства культуры, спорта и молодежи Грузии, муниципалитета Сигнахи и при организации Национального музея Грузии.