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Сила НПО в Грузии: скандал набирает обороты
Сила НПО в Грузии: скандал набирает обороты
Ранее правящая партия не стала приглашать "Справедливые выборы" на заседание рабочей группы в парламенте по внесению поправок в Избирательный кодекс 21.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-21T09:01+0400
2022-08-21T09:01+0400
грузия
политика
новости
ираклий кадагишвили
институт развития свободы информации
грузинская мечта
еврокомиссия
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ТБИЛИСИ, 21 авг — Sputnik. Сразу четыре авторитетные неправительственные организации заявили о выходе из рабочих групп по выполнению условий получения Грузией ЕС и обвинили правящую партию в ограничении участия НПО "Международное общество за справедливые выборы и демократию"."Мечта" отказалась приглашать НПО "Справедливые выборы" на заседание рабочей группы в парламенте по внесению поправок в Избирательный кодекс. Как заявил глава группы Гиви Миканадзе, НПО могут включиться в процесс при условии нейтралитета, однако они потеряли его после требования об отставки премьера и правительства.Кроме того, неправительственные организации уже напрямую обвинили правящую партию в ограничении участия гражданского сектора в принятии решений."Ряд неправительственных организаций изначально изъявили желание войти в состав рабочих групп, созданных для реализации рекомендаций Евросоюза при парламентских комитетах, но "Грузинская мечта" предложила сотрудничество только на определенных условиях и участие НПО в крайне ограниченном количестве", - говорится в заявлении.Между тем в правящей партии уже сегодня опровергли ограничения для НПО."Мы не ограничиваем участие ни одной неправительственной организации и не собираемся. Но "Справедливые выборы" должны изменить свой подход. НПО должна выбрать - либо она неправительственная, либо политическая организация", - сказал депутат правящей партии Ираклий Кадагишвили.В то же время депутат подчеркнул, что вопрос об участии "Справедливых выборов" в следующем заседании будет решать руководитель группы.Ранее представительство ЕС в Грузии, которое наравне с Еврокомиссией следит за выполнением условий, призвало власти дать возможность всем НПО принять существенное участие в работе всех рабочих групп, в том числе группы, работающей над избирательной реформой.В представительстве ЕС подчеркнули, что работа с НПО также является условием для получения Грузией статуса кандидата в ЕС.Совет Евросоюза в июне принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее.
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грузия, политика, новости, ираклий кадагишвили, институт развития свободы информации, грузинская мечта, еврокомиссия
грузия, политика, новости, ираклий кадагишвили, институт развития свободы информации, грузинская мечта, еврокомиссия

Сила НПО в Грузии: скандал набирает обороты

09:01 21.08.2022
© photo: Sputnik / StringerПарламент Грузии
Парламент Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 21.08.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Ранее правящая партия не стала приглашать "Справедливые выборы" на заседание рабочей группы в парламенте по внесению поправок в Избирательный кодекс
ТБИЛИСИ, 21 авг — Sputnik. Сразу четыре авторитетные неправительственные организации заявили о выходе из рабочих групп по выполнению условий получения Грузией ЕС и обвинили правящую партию в ограничении участия НПО "Международное общество за справедливые выборы и демократию".
"Мечта" отказалась приглашать НПО "Справедливые выборы" на заседание рабочей группы в парламенте по внесению поправок в Избирательный кодекс. Как заявил глава группы Гиви Миканадзе, НПО могут включиться в процесс при условии нейтралитета, однако они потеряли его после требования об отставки премьера и правительства.

"До принятия в рабочую группу "Справедливых выборов" организации "Институт развития свободы информации", "Институт исследования демократии", "Ассоциация молодых юристов Грузии" и "Центр социальной справедливости" временно прекращают участие во всех рабочих группах, созданных по инициативе правящей партии", — говорится в заявлении НПО.

Кроме того, неправительственные организации уже напрямую обвинили правящую партию в ограничении участия гражданского сектора в принятии решений.
"Ряд неправительственных организаций изначально изъявили желание войти в состав рабочих групп, созданных для реализации рекомендаций Евросоюза при парламентских комитетах, но "Грузинская мечта" предложила сотрудничество только на определенных условиях и участие НПО в крайне ограниченном количестве", - говорится в заявлении.
Между тем в правящей партии уже сегодня опровергли ограничения для НПО.
"Мы не ограничиваем участие ни одной неправительственной организации и не собираемся. Но "Справедливые выборы" должны изменить свой подход. НПО должна выбрать - либо она неправительственная, либо политическая организация", - сказал депутат правящей партии Ираклий Кадагишвили.
В то же время депутат подчеркнул, что вопрос об участии "Справедливых выборов" в следующем заседании будет решать руководитель группы.
Ранее представительство ЕС в Грузии, которое наравне с Еврокомиссией следит за выполнением условий, призвало власти дать возможность всем НПО принять существенное участие в работе всех рабочих групп, в том числе группы, работающей над избирательной реформой.
В представительстве ЕС подчеркнули, что работа с НПО также является условием для получения Грузией статуса кандидата в ЕС.
Совет Евросоюза в июне принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее.
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