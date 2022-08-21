https://sputnik-georgia.ru/20220821/spetssluzhba-gruzii-oprovergla-informatsiyu-oppozitsionnogo-telekanala-269655539.html
Спецслужба Грузии опровергла информацию оппозиционного телеканала
Спецслужба Грузии опровергла информацию оппозиционного телеканала
Необходимые финансовые ресурсы в размере 600 тысяч лари включены в бюджет службы, говорится в заявлении 21.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-21T23:33+0400
2022-08-21T23:33+0400
2022-08-21T23:38+0400
грузия
новости
политика
специальная следственная служба
агентство государственных закупок
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/0d/268486575_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_cedb36d630f4cf151fca146ac259bfbe.jpg
ТБИЛИСИ, 21 авг — Sputnik. Информация о том, что Специальная следственная служба Грузии просит у Агентства по государственным закупкам деньги на ремонт, не соответствует действительности, сообщает пресс-служба ведомства.Следственная служба прокомментировало сюжет оппозиционного телеканала "Пирвели", в котором сообщается, что ведомство требует у Агентства по закупкам 600 тысяч лари на ремонт, и если это не будет сделано немедленно, то выполнение рекомендаций Евросоюза из 12 пунктов будет под угрозой.Ведомство отмечает, что в функции Агентства по государственным закупкам входит только регулирование вопросов, связанных с порядком осуществления госзакупок, а выделение каких-либо финансовых средств не входит в компетенцию указанной организации."Необходимые финансовые ресурсы в размере 600 тысяч лари включены в бюджет службы, и служба не запрашивала дополнительных средств", - отмечено в заявлении.Как заявила Следственная служба, в вышедшем сюжете телеканал сознательно не упомянул, о каких ремонтных работах идет речь, чтобы показать общественности нецелевое расходование названной суммы.Ведомство поясняет, что речь идет о ремонтно-восстановительных работах региональных офисов в Зугдиди и Телави, которые недавно были переданы Специальной следственной службе.Служба отмечает, что телеканал "Пирвели" намеренно солгал и исказил информацию, ничего не сказав об усилении ведомства.Чтобы сделать работу эффективной, а также выполнить рекомендацию Еврокомиссии, Специальная следственная служба решила поторопить открытие офисов в Зугдиди и Телави, в которых согласно международным стандартам обустроят комнаты для опросов и опознания, адаптированные помещения для несовершеннолетних, а также брифингов и переговорных.Для обеспечения этой цели служба обратилась в Агентство государственных закупок и запросила разрешение на закупку ремонтных работ региональных отделений, переданных Специальной следственной службе правительством Грузии.Ведомство выразило сожаление в связи с тем, что представитель телеканала не обратился к Службе с интересующими вопросами, что прямо доказывает, что их целью было дискредитировать службу и ввести общественность в заблуждение путем распространения ложной информации.Следственная служба призвала телеканал в будущем обращаться к ведомству, прежде чем распространять непроверенную и ложную информацию.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/0d/268486575_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_cef1e356d6ee8556a2961ce2ca151f5a.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, политика, специальная следственная служба, агентство государственных закупок
грузия, новости, политика, специальная следственная служба, агентство государственных закупок
Спецслужба Грузии опровергла информацию оппозиционного телеканала
23:33 21.08.2022 (обновлено: 23:38 21.08.2022)
Необходимые финансовые ресурсы в размере 600 тысяч лари включены в бюджет службы, говорится в заявлении
ТБИЛИСИ, 21 авг — Sputnik. Информация о том, что Специальная следственная служба Грузии просит у Агентства по государственным закупкам деньги на ремонт, не соответствует действительности, сообщает пресс-служба ведомства.
Следственная служба прокомментировало сюжет оппозиционного телеканала "Пирвели", в котором сообщается, что ведомство требует у Агентства по закупкам 600 тысяч лари на ремонт, и если это не будет сделано немедленно, то выполнение рекомендаций Евросоюза из 12 пунктов будет под угрозой.
"В сюжете намеренно искажено, что Специальная следственная служба просит Агентство по госзакупкам выделить деньги, что, еще раз подчеркиваем, является ложью и полным абсурдом", - говорится в заявлении.
Ведомство отмечает, что в функции Агентства по государственным закупкам входит только регулирование вопросов, связанных с порядком осуществления госзакупок, а выделение каких-либо финансовых средств не входит в компетенцию указанной организации.
"Необходимые финансовые ресурсы в размере 600 тысяч лари включены в бюджет службы, и служба не запрашивала дополнительных средств", - отмечено в заявлении.
Как заявила Следственная служба, в вышедшем сюжете телеканал сознательно не упомянул, о каких ремонтных работах идет речь, чтобы показать общественности нецелевое расходование названной суммы.
Ведомство поясняет, что речь идет о ремонтно-восстановительных работах региональных офисов в Зугдиди и Телави, которые недавно были переданы Специальной следственной службе.
Ведомство напомнило, что с 1 марта текущего года его функции расширились - добавилось расследование 40 новых преступлений, что фактически увеличило нагрузку Следственной службы в четыре раза, и возникла острая необходимость открытия региональных офисов.
Служба отмечает, что телеканал "Пирвели" намеренно солгал и исказил информацию, ничего не сказав об усилении ведомства.
Чтобы сделать работу эффективной, а также выполнить рекомендацию Еврокомиссии, Специальная следственная служба решила поторопить открытие офисов в Зугдиди и Телави, в которых согласно международным стандартам обустроят комнаты для опросов и опознания, адаптированные помещения для несовершеннолетних, а также брифингов и переговорных.
Для обеспечения этой цели служба обратилась в Агентство государственных закупок и запросила разрешение на закупку ремонтных работ региональных отделений, переданных Специальной следственной службе правительством Грузии.
Тендер на ремонт офисов будет объявлен в соответствии с принципами тщательного исследования рынка и конкуренции, включая участие не менее 15 компаний в каждом исследовании, после чего контракт будет подписан с участником, предложившим самую низкую цену.
Ведомство выразило сожаление в связи с тем, что представитель телеканала не обратился к Службе с интересующими вопросами, что прямо доказывает, что их целью было дискредитировать службу и ввести общественность в заблуждение путем распространения ложной информации.
Следственная служба призвала телеканал в будущем обращаться к ведомству, прежде чем распространять непроверенную и ложную информацию.