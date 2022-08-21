https://sputnik-georgia.ru/20220821/spetssluzhba-gruzii-oprovergla-informatsiyu-oppozitsionnogo-telekanala-269655539.html

Спецслужба Грузии опровергла информацию оппозиционного телеканала

Спецслужба Грузии опровергла информацию оппозиционного телеканала

Необходимые финансовые ресурсы в размере 600 тысяч лари включены в бюджет службы, говорится в заявлении 21.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-21T23:33+0400

2022-08-21T23:33+0400

2022-08-21T23:38+0400

грузия

новости

политика

специальная следственная служба

агентство государственных закупок

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/0d/268486575_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_cedb36d630f4cf151fca146ac259bfbe.jpg

ТБИЛИСИ, 21 авг — Sputnik. Информация о том, что Специальная следственная служба Грузии просит у Агентства по государственным закупкам деньги на ремонт, не соответствует действительности, сообщает пресс-служба ведомства.Следственная служба прокомментировало сюжет оппозиционного телеканала "Пирвели", в котором сообщается, что ведомство требует у Агентства по закупкам 600 тысяч лари на ремонт, и если это не будет сделано немедленно, то выполнение рекомендаций Евросоюза из 12 пунктов будет под угрозой.Ведомство отмечает, что в функции Агентства по государственным закупкам входит только регулирование вопросов, связанных с порядком осуществления госзакупок, а выделение каких-либо финансовых средств не входит в компетенцию указанной организации."Необходимые финансовые ресурсы в размере 600 тысяч лари включены в бюджет службы, и служба не запрашивала дополнительных средств", - отмечено в заявлении.Как заявила Следственная служба, в вышедшем сюжете телеканал сознательно не упомянул, о каких ремонтных работах идет речь, чтобы показать общественности нецелевое расходование названной суммы.Ведомство поясняет, что речь идет о ремонтно-восстановительных работах региональных офисов в Зугдиди и Телави, которые недавно были переданы Специальной следственной службе.Служба отмечает, что телеканал "Пирвели" намеренно солгал и исказил информацию, ничего не сказав об усилении ведомства.Чтобы сделать работу эффективной, а также выполнить рекомендацию Еврокомиссии, Специальная следственная служба решила поторопить открытие офисов в Зугдиди и Телави, в которых согласно международным стандартам обустроят комнаты для опросов и опознания, адаптированные помещения для несовершеннолетних, а также брифингов и переговорных.Для обеспечения этой цели служба обратилась в Агентство государственных закупок и запросила разрешение на закупку ремонтных работ региональных отделений, переданных Специальной следственной службе правительством Грузии.Ведомство выразило сожаление в связи с тем, что представитель телеканала не обратился к Службе с интересующими вопросами, что прямо доказывает, что их целью было дискредитировать службу и ввести общественность в заблуждение путем распространения ложной информации.Следственная служба призвала телеканал в будущем обращаться к ведомству, прежде чем распространять непроверенную и ложную информацию.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, специальная следственная служба, агентство государственных закупок