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Страшное ДТП под Ульяновском - погибли 15 граждан Казахстана
Страшное ДТП под Ульяновском - погибли 15 граждан Казахстана
Частный микроавтобус, в котором, предварительно, находились 18 пассажиров, столкнулся с двумя грузовиками 21.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-21T18:02+0400
2022-08-21T18:02+0400
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ТБИЛИСИ, 21 авг — Sputnik. В ДТП с участием микроавтобуса и двух грузовиков в Ульяновской области погибли 15 человек, предварительно граждан Казахстана.Согласно данным МЧС России, на трассе в Ульяновской области произошла авария: частный микроавтобус, в котором, предварительно, находились 18 пассажиров, столкнулся с двумя грузовиками, в ДТП, по предварительным данным, пострадали три человека и пятнадцать погибли, все они - граждане Казахстана.По данным ГУМЧС по Ульяновской области, в воскресенье днем в Николаевском районе на трассе М-5 "Урал" произошло ДТП с участием частного микроавтобуса Mercedes и двух грузовых автомобилей.
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россия, в мире, новости, происшествия, дтп, казахстан
Страшное ДТП под Ульяновском - погибли 15 граждан Казахстана
Частный микроавтобус, в котором, предварительно, находились 18 пассажиров, столкнулся с двумя грузовиками
ТБИЛИСИ, 21 авг — Sputnik. В ДТП с участием микроавтобуса и двух грузовиков в Ульяновской области погибли 15 человек, предварительно граждан Казахстана.
Согласно данным МЧС России, на трассе в Ульяновской области произошла авария: частный микроавтобус, в котором, предварительно, находились 18 пассажиров, столкнулся с двумя грузовиками, в ДТП, по предварительным данным, пострадали три человека и пятнадцать погибли, все они - граждане Казахстана.
"Ужасное ДТП в Николаевском районе. Сейчас на месте работают экстренные службы. Поручил оказать всю необходимую медицинскую помощь и разобраться в причинах произошедшего", – написал губернатор Ульяновской области Алексей Русских в своем Telegram-канале.
По данным ГУМЧС по Ульяновской области, в воскресенье днем в Николаевском районе на трассе М-5 "Урал" произошло ДТП с участием частного микроавтобуса Mercedes и двух грузовых автомобилей.