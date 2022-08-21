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Страшное ДТП под Ульяновском - погибли 15 граждан Казахстана

Страшное ДТП под Ульяновском - погибли 15 граждан Казахстана

Частный микроавтобус, в котором, предварительно, находились 18 пассажиров, столкнулся с двумя грузовиками 21.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-21T18:02+0400

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ТБИЛИСИ, 21 авг — Sputnik. В ДТП с участием микроавтобуса и двух грузовиков в Ульяновской области погибли 15 человек, предварительно граждан Казахстана.Согласно данным МЧС России, на трассе в Ульяновской области произошла авария: частный микроавтобус, в котором, предварительно, находились 18 пассажиров, столкнулся с двумя грузовиками, в ДТП, по предварительным данным, пострадали три человека и пятнадцать погибли, все они - граждане Казахстана.По данным ГУМЧС по Ульяновской области, в воскресенье днем в Николаевском районе на трассе М-5 "Урал" произошло ДТП с участием частного микроавтобуса Mercedes и двух грузовых автомобилей.

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