https://sputnik-georgia.ru/20220821/tarasov-turtsiya-bolshe-ne-stanet-terpet-unizheniya-ot-ssha---video-269641611.html

Тарасов: Турция больше не станет терпеть унижения от США - видео

Тарасов: Турция больше не станет терпеть унижения от США - видео

Отношение американского руководства к Турции, когда США всячески пытаются показать своё превосходство и унизить ее, больше не устраивает Эрдогана 21.08.2022, Sputnik Грузия

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Об этом заявил эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов.Как провальная политика США сказывается на действиях Турции? Готов ли Эрдоган к взаимовыгодному сотрудничеству с Россией? Может ли его посредничество с Киевом оказаться полезным Москве? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем интервью.

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сша, турция, мультимедиа, видео, видео