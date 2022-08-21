https://sputnik-georgia.ru/20220821/tarasov-turtsiya-bolshe-ne-stanet-terpet-unizheniya-ot-ssha---video-269641611.html
Тарасов: Турция больше не станет терпеть унижения от США - видео
Тарасов: Турция больше не станет терпеть унижения от США - видео
Отношение американского руководства к Турции, когда США всячески пытаются показать своё превосходство и унизить ее, больше не устраивает Эрдогана 21.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-21T14:58+0400
2022-08-21T14:58+0400
2022-08-21T15:02+0400
сша
турция
мультимедиа
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/15/269641451_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5ac3c76d50d5b7990c396df00360bfcb.jpg
Об этом заявил эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов.Как провальная политика США сказывается на действиях Турции? Готов ли Эрдоган к взаимовыгодному сотрудничеству с Россией? Может ли его посредничество с Киевом оказаться полезным Москве? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем интервью.
сша
турция
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/15/269641451_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1027c3c384ad71f15c345821fc8cac10.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
сша, турция, мультимедиа, видео, видео
сша, турция, мультимедиа, видео, видео
Тарасов: Турция больше не станет терпеть унижения от США - видео
14:58 21.08.2022 (обновлено: 15:02 21.08.2022)
Отношение американского руководства к Турции, когда США всячески пытаются показать своё превосходство и унизить ее, больше не устраивает Эрдогана
Об этом заявил эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов.
Как провальная политика США сказывается на действиях Турции? Готов ли Эрдоган к взаимовыгодному сотрудничеству с Россией? Может ли его посредничество с Киевом оказаться полезным Москве?
Обо всем этом подробнее смотрите в нашем интервью.