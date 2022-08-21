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Три крупных ДТП произошло накануне в Турции
Три крупных ДТП произошло накануне в Турции
Ранее в провинции Газиантеп погибли 16 человек, 21 получил травмы. Среди погибших было двое журналистов 21.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-21T10:04+0400
2022-08-21T10:04+0400
2022-08-21T10:16+0400
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ТБИЛИСИ, 21 авг — Sputnik. Шестнадцать человек погибли, 29 получили травмы в результате ДТП на юго-востоке Турции в провинции Мардин."В уезде Дерик провинции Мардин у грузовика отказали тормоза, он врезался в толпу, погибли 16 человек, 29 получили травмы, из них восемь – тяжелые", – написал министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа в Twitter.Ранее в провинции Газиантеп погибли 16 человек, 21 получил травмы. На участке Низип автомагистрали Тарсус-Адана-Газиантеп пассажирский автобус столкнулся с припаркованными машинами скорой помощи, пожарной службы и прямого вещания информационного агентства "Ихлас".Кроме того, ДТП произошло также в Ризе, где травмы получили не менее 25 туристов, направлявшихся из Трабзона в Стамбул.
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в мире, турция, новости, происшествия, дтп
в мире, турция, новости, происшествия, дтп
Три крупных ДТП произошло накануне в Турции
10:04 21.08.2022 (обновлено: 10:16 21.08.2022)
Ранее в провинции Газиантеп погибли 16 человек, 21 получил травмы. Среди погибших было двое журналистов
ТБИЛИСИ, 21 авг — Sputnik. Шестнадцать человек погибли, 29 получили травмы в результате ДТП на юго-востоке Турции в провинции Мардин.
"В уезде Дерик провинции Мардин у грузовика отказали тормоза, он врезался в толпу, погибли 16 человек, 29 получили травмы, из них восемь – тяжелые", – написал министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа в Twitter.
Ранее в провинции Газиантеп погибли 16 человек, 21 получил травмы. На участке Низип автомагистрали Тарсус-Адана-Газиантеп пассажирский автобус столкнулся с припаркованными машинами скорой помощи, пожарной службы и прямого вещания информационного агентства "Ихлас".
Кроме того, ДТП произошло также в Ризе, где травмы получили не менее 25 туристов, направлявшихся из Трабзона в Стамбул.