https://sputnik-georgia.ru/20220821/uroven-smertnosti-ot-zagryazneniya-vozdukha-v-evrope---reyting-269653243.html
Уровень смертности от загрязнения воздуха в Европе - рейтинг
Уровень смертности от загрязнения воздуха в Европе - рейтинг
Загрязнение воздуха и экологические проблемы в целом являются одной из причин смертности людей по всему миру 21.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-21T20:05+0400
2022-08-21T20:05+0400
2022-08-21T20:05+0400
в мире
экология
загрязнение воздуха
инфографика
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В инфографике Sputnik Литва представлен рейтинг стран Европы по уровню смертности от загрязнения воздуха, основанный на данных Institute for Health Metrics and Evaluation, на 100.000 человек.Так, согласно рейтингу, наибольшее количество смертей от загрязнения воздуха зафиксировано в Северной Македонии, Боснии и Сербии.По информации Всемирного Банка, в 2018 году загрязнение воздуха в Грузии унесло жизни более 4 тысяч человек (по состоянию на 1 января 2022 года численность населения Грузии составила 3 688 600 человек), а экономический ущерб составил 560 миллионов долларов, то есть 3% ВВП.
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Sputnik Грузия
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Sputnik Грузия
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MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, экология, загрязнение воздуха, инфографика, инфографика
в мире, экология, загрязнение воздуха, инфографика, инфографика
Уровень смертности от загрязнения воздуха в Европе - рейтинг
Загрязнение воздуха и экологические проблемы в целом являются одной из причин смертности людей по всему миру
В инфографике Sputnik Литва
представлен рейтинг стран Европы по уровню смертности от загрязнения воздуха, основанный на данных Institute for Health Metrics and Evaluation, на 100.000 человек.
Так, согласно рейтингу, наибольшее количество смертей от загрязнения воздуха зафиксировано в Северной Македонии, Боснии и Сербии.
По информации Всемирного Банка, в 2018 году загрязнение воздуха в Грузии унесло жизни более 4 тысяч человек (по состоянию на 1 января 2022 года численность населения Грузии составила 3 688 600 человек), а экономический ущерб составил 560 миллионов долларов, то есть 3% ВВП.