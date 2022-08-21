https://sputnik-georgia.ru/20220821/v-gruzinskoy-tyurme-budut-razvodit-ulitok-269623732.html

В грузинской тюрьме будут разводить улиток

В грузинской тюрьме будут разводить улиток

Производство улиток является одним из привлекательных направлений для грузинских фермеров 21.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-21T14:05+0400

2022-08-21T14:05+0400

2022-08-21T14:05+0400

грузия

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тюрьма

специальная пенитенциарная служба

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ТБИЛИСИ, 21 авг — Sputnik. На территории пенитенциарного учреждения в селе Ксани Мцхетского района откроется ферма улиток, сообщает Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии.Грузия в январе вошла в список стран, которым разрешен экспорт улиток на рынок ЕС. Включению Грузии в список стран предшествовали меры, предпринятые Минсельхозом и Национальным агентством продовольствия для приближения к законодательству ЕС и контроля качества продукта.По данным службы, ферма, оснащенная по современным стандартам, будет разбита на территории в одну тысячу квадратных метров и работать на ней будут отбывающие в тюрьме срок заключенные.Производство улиток является одним из привлекательных направлений для грузинских фермеров – доход с одного гектара составляет несколько десятков тысяч евро.Полученную зарплату заключенные имеют право тратить на себя в тюремных магазинах или отправлять своим семьям. Деньги им поступают на карту. Траты в тюремном магазине строго контролируются администрацией в соответствии с правилами тюрьмы.В пенитенциарном учреждении отбывают наказание 286 заключенных. Большинство из них осуждены за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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грузия, новости, общество, экономика, сельское хозяйство, тюрьма, специальная пенитенциарная служба