https://sputnik-georgia.ru/20220821/v-gruzinskoy-tyurme-budut-razvodit-ulitok-269623732.html
В грузинской тюрьме будут разводить улиток
В грузинской тюрьме будут разводить улиток
Производство улиток является одним из привлекательных направлений для грузинских фермеров 21.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-21T14:05+0400
2022-08-21T14:05+0400
2022-08-21T14:05+0400
грузия
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сельское хозяйство
тюрьма
специальная пенитенциарная служба
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ТБИЛИСИ, 21 авг — Sputnik. На территории пенитенциарного учреждения в селе Ксани Мцхетского района откроется ферма улиток, сообщает Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии.Грузия в январе вошла в список стран, которым разрешен экспорт улиток на рынок ЕС. Включению Грузии в список стран предшествовали меры, предпринятые Минсельхозом и Национальным агентством продовольствия для приближения к законодательству ЕС и контроля качества продукта.По данным службы, ферма, оснащенная по современным стандартам, будет разбита на территории в одну тысячу квадратных метров и работать на ней будут отбывающие в тюрьме срок заключенные.Производство улиток является одним из привлекательных направлений для грузинских фермеров – доход с одного гектара составляет несколько десятков тысяч евро.Полученную зарплату заключенные имеют право тратить на себя в тюремных магазинах или отправлять своим семьям. Деньги им поступают на карту. Траты в тюремном магазине строго контролируются администрацией в соответствии с правилами тюрьмы.В пенитенциарном учреждении отбывают наказание 286 заключенных. Большинство из них осуждены за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.
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Sputnik Грузия
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грузия, новости, общество, экономика, сельское хозяйство, тюрьма, специальная пенитенциарная служба
грузия, новости, общество, экономика, сельское хозяйство, тюрьма, специальная пенитенциарная служба
В грузинской тюрьме будут разводить улиток
Производство улиток является одним из привлекательных направлений для грузинских фермеров
ТБИЛИСИ, 21 авг — Sputnik. На территории пенитенциарного учреждения в селе Ксани Мцхетского района откроется ферма улиток, сообщает Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии.
Грузия в январе вошла в список стран, которым разрешен экспорт улиток на рынок ЕС. Включению Грузии в список стран предшествовали меры, предпринятые Минсельхозом и Национальным агентством продовольствия для приближения к законодательству ЕС и контроля качества продукта.
По данным службы, ферма, оснащенная по современным стандартам, будет разбита на территории в одну тысячу квадратных метров и работать на ней будут отбывающие в тюрьме срок заключенные.
Производство улиток является одним из привлекательных направлений для грузинских фермеров – доход с одного гектара составляет несколько десятков тысяч евро.
Полученную зарплату заключенные имеют право тратить на себя в тюремных магазинах или отправлять своим семьям. Деньги им поступают на карту. Траты в тюремном магазине строго контролируются администрацией в соответствии с правилами тюрьмы.
В пенитенциарном учреждении отбывают наказание 286 заключенных. Большинство из них осуждены за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.