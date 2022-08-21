https://sputnik-georgia.ru/20220821/yunyy-gruzinskiy-futbolist-zaklyuchil-kontrakt-s-grandom-evropeyskogo-futbola-269650579.html

Юный грузинский футболист заключил контракт с грандом европейского футбола

Юный грузинский футболист заключил контракт с грандом европейского футбола

Паркадзе, которому пока 17 лет, переедет в Германию в следующем году, когда станет совершеннолетним и получит право играть за мюнхенских клуб 21.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-21T16:06+0400

2022-08-21T16:06+0400

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ТБИЛИСИ, 21 авг — Sputnik. Футболист тбилисского "Динамо" Лука Паркадзе подписал долгосрочный контракт с клубом "Бавария из Мюнхена."Бавария" выиграла право на трансфер грузинского юниора в сезоне 2023/24. Лука Паркадзе следующим летом переедет в Мюнхен из тбилисского "Динамо" и подпишет долгосрочный контракт с "рекордмайтером", - пишет официальный сайт "Баварии".Паркадзе, которому пока 17 лет, переедет в Германию в следующем году, когда станет совершеннолетним по немецким законам и получит право играть за мюнхенских клуб.Пока же атакующий полузащитник продолжит выступать за грузинский клуб до своего перехода. В настоящее время он является членом "Динамо 2", однако недавно Пакрадзе провел контрольную встречу в основном "Динамо"Лука Паркадзе родился в 2005 году. Воспитанник академии "Динамо Тбилиси", играл в сборных Грузии до 17 и до 19 лет – Лука везде лидировал и отличался голами и передачами.Грузинские игроки могли перейти в мюнхенскую "Баварию" и раньше. Мюнхенская команда предлагала подписать контракты с Леваном Кобиашвили и Георгием Чакветадзе, но трансферы не состоялись из-за нежелания игроков.

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