https://sputnik-georgia.ru/20220821/yunyy-gruzinskiy-futbolist-zaklyuchil-kontrakt-s-grandom-evropeyskogo-futbola-269650579.html
Юный грузинский футболист заключил контракт с грандом европейского футбола
Юный грузинский футболист заключил контракт с грандом европейского футбола
Паркадзе, которому пока 17 лет, переедет в Германию в следующем году, когда станет совершеннолетним и получит право играть за мюнхенских клуб 21.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-21T16:06+0400
2022-08-21T16:06+0400
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ТБИЛИСИ, 21 авг — Sputnik. Футболист тбилисского "Динамо" Лука Паркадзе подписал долгосрочный контракт с клубом "Бавария из Мюнхена."Бавария" выиграла право на трансфер грузинского юниора в сезоне 2023/24. Лука Паркадзе следующим летом переедет в Мюнхен из тбилисского "Динамо" и подпишет долгосрочный контракт с "рекордмайтером", - пишет официальный сайт "Баварии".Паркадзе, которому пока 17 лет, переедет в Германию в следующем году, когда станет совершеннолетним по немецким законам и получит право играть за мюнхенских клуб.Пока же атакующий полузащитник продолжит выступать за грузинский клуб до своего перехода. В настоящее время он является членом "Динамо 2", однако недавно Пакрадзе провел контрольную встречу в основном "Динамо"Лука Паркадзе родился в 2005 году. Воспитанник академии "Динамо Тбилиси", играл в сборных Грузии до 17 и до 19 лет – Лука везде лидировал и отличался голами и передачами.Грузинские игроки могли перейти в мюнхенскую "Баварию" и раньше. Мюнхенская команда предлагала подписать контракты с Леваном Кобиашвили и Георгием Чакветадзе, но трансферы не состоялись из-за нежелания игроков.
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грузия, новости, спорт, в мире, германия, футбол, фк "бавария", фк "динамо" тбилиси
грузия, новости, спорт, в мире, германия, футбол, фк "бавария", фк "динамо" тбилиси
Юный грузинский футболист заключил контракт с грандом европейского футбола
16:06 21.08.2022 (обновлено: 17:21 21.08.2022)
Паркадзе, которому пока 17 лет, переедет в Германию в следующем году, когда станет совершеннолетним и получит право играть за мюнхенских клуб
ТБИЛИСИ, 21 авг — Sputnik. Футболист тбилисского "Динамо" Лука Паркадзе подписал долгосрочный контракт с клубом "Бавария из Мюнхена.
"Бавария" выиграла право на трансфер грузинского юниора в сезоне 2023/24. Лука Паркадзе следующим летом переедет в Мюнхен из тбилисского "Динамо" и подпишет долгосрочный контракт с "рекордмайтером", - пишет официальный сайт
"Баварии".
Паркадзе, которому пока 17 лет, переедет в Германию в следующем году, когда станет совершеннолетним по немецким законам и получит право играть за мюнхенских клуб.
"Мы знаем Луку уже некоторое время, и наши разведчики следят за ним. Кроме того, он произвел блестящее впечатление на пробной сессии здесь, в кампусе ФК "Бавария". Вот почему мы очень рады, что он перейдет в клуб в следующем сезоне", - заявил менеджер кампуса Йохен Зауэр.
Пока же атакующий полузащитник продолжит выступать за грузинский клуб до своего перехода. В настоящее время он является членом "Динамо 2", однако недавно Пакрадзе провел контрольную встречу в основном "Динамо"
Лука Паркадзе родился в 2005 году. Воспитанник академии "Динамо Тбилиси", играл в сборных Грузии до 17 и до 19 лет – Лука везде лидировал и отличался голами и передачами.
Грузинские игроки могли перейти в мюнхенскую "Баварию" и раньше. Мюнхенская команда предлагала подписать контракты с Леваном Кобиашвили и Георгием Чакветадзе, но трансферы не состоялись из-за нежелания игроков.