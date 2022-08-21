https://sputnik-georgia.ru/20220821/zavody-gruzii-nachnut-prinimat-yabloki-s-sentyabrya-269631110.html

Заводы Грузии начнут принимать яблоки с сентября

Заводы Грузии начнут принимать яблоки с сентября

В этом году прогнозируется обильный урожай яблок — до 135 тысяч тонн 21.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-21T09:36+0400

2022-08-21T09:36+0400

2022-08-21T09:36+0400

грузия

экономика

новости

отар шамугия

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ТБИЛИСИ, 21 авг — Sputnik. Прием яблок от фермеров в Грузии начнется с начала сентября, говорится с сообщении Минсельхоза Грузии.Яблоки, наравне с персиками, виноградом и мандаринами, являются одной из главных статей экспорта грузинской сельскохозяйственной продукции.По данным Минсельхоза, в рамках подготовки к сдаче урожая министр Отар Шамугия проводит активные встречи с представителями компаний, чтобы процесс сдачи яблок был беспрепятственным.В этом году прогнозируется обильный урожай яблок — примерно 130-135 тысяч тонн. Однако частые дожди оказали существенное влияние на качество яблок.Из Грузии с 1 августа 2021 года по 20 февраля 2022 года экспортировано 5 308 тонн яблок на сумму 3,4 миллиона долларов, говорится в сообщении Минсельхоза страны.За отчетный период экспорт почти полностью пришелся на Россию (5 282 тонны), на Украину вывезли 30 тонн, а в Армению – 6 тонн.

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грузия, экономика, новости, отар шамугия