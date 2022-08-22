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https://sputnik-georgia.ru/20220822/batumskie-vlasti-utverdili-plan-zastroyki-bulvara-269669833.html
Батумские власти утвердили план застройки бульвара
Батумские власти утвердили план застройки бульвара
План развития сохранение и развитие ландшафтных, архитектурных и культурных ценностей бульвара, заявил глава правительства Аджарии 22.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-22T15:37+0400
2022-08-22T15:43+0400
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батумский бульвар
торнике рижвадзе
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ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Главная визитная карточка Батуми – Батумский бульвар – впервые имеет утвержденный план застройки, написал глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе в социальной сети.Сакребуло (городское собрание) Батуми утвердило план застройки и сохранения бульвара, разработанный правительством Аджарии, Минэкономики региона и администрацией бульвара в конце июня."Батумский бульвар, главная визитная карточка города, впервые в истории имеет план охраны и развития, гарантирующий сохранение и развитие его ландшафтных, архитектурных и культурных ценностей", – написал Рижвадзе.Как написал глава правительства, план развития устранит проблемы на бульваре, в частности, в дальнейшем никто не сможет грубо вмешиваться в его развитие.Батумский бульвар ведет свою историю с конца 19 века. Ежегодно его посещают более двух миллионов гостей. Длина бульвара составляет 7 километров. Согласно этим данным, это самый длинный бульвар на побережье Черного моря.
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грузия, новости, общество, туризм, аджария, батуми, батумский бульвар, торнике рижвадзе
грузия, новости, общество, туризм, аджария, батуми, батумский бульвар, торнике рижвадзе

Батумские власти утвердили план застройки бульвара

15:37 22.08.2022 (обновлено: 15:43 22.08.2022)
© Ajara Tourism DepartmentБатумский бульвар
Батумский бульвар - Sputnik Грузия, 1920, 22.08.2022
© Ajara Tourism Department
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План развития сохранение и развитие ландшафтных, архитектурных и культурных ценностей бульвара, заявил глава правительства Аджарии
ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Главная визитная карточка Батуми – Батумский бульвар – впервые имеет утвержденный план застройки, написал глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе в социальной сети.
Сакребуло (городское собрание) Батуми утвердило план застройки и сохранения бульвара, разработанный правительством Аджарии, Минэкономики региона и администрацией бульвара в конце июня.
© Ajara Tourism DepartmentБатумский бульвар
Батумский бульвар - Sputnik Грузия, 1920, 22.08.2022
Батумский бульвар
© Ajara Tourism Department
"Батумский бульвар, главная визитная карточка города, впервые в истории имеет план охраны и развития, гарантирующий сохранение и развитие его ландшафтных, архитектурных и культурных ценностей", – написал Рижвадзе.
Как написал глава правительства, план развития устранит проблемы на бульваре, в частности, в дальнейшем никто не сможет грубо вмешиваться в его развитие.
© courtesy of Ajara Tourism DepartmentБатумский бульвар
Батумский бульвар - Sputnik Грузия, 1920, 22.08.2022
Батумский бульвар
© courtesy of Ajara Tourism Department
Батумский бульвар ведет свою историю с конца 19 века. Ежегодно его посещают более двух миллионов гостей. Длина бульвара составляет 7 километров. Согласно этим данным, это самый длинный бульвар на побережье Черного моря.
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