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Каладзе заявил о готовности сделать все ради мира в Грузии
Каладзе заявил о готовности сделать все ради мира в Грузии
Желание части оппозиции устроить переворот обречена на провал, заявил генсек правящей партии 22.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-22T14:57+0400
2022-08-22T14:57+0400
2022-08-22T15:06+0400
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каха каладзе
грузинская мечта
единое нацдвижение
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ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Никому не удастся устроить беспорядки в Грузии – власти сделают все, чтобы в стране был мир, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта", мэр Тбилиси Каха Каладзе.Осенью о проведении акций заявили самая крупная оппозиционная партия "Единое национальное движение" и общественная организация "Сирцхвилиа" (Стыдно). Причиной акций являются претензии к власти по работе над выполнением условий получения статуса кандидата в ЕС.По его словам, желание части оппозиции устроить переворот обречена на провал."Смена власти в этой стране произойдет только путем выборов, как это происходит в каждом нормальном развитом государстве. Остальные желания, чтобы кто-то устроил беспорядки, куда-то вломился, все это обречено на провал", – заявил Каладзе.Ранее лидеры нескольких оппозиционных партий заявили, что планируют объявить неповиновение властям. Более того, лидер партии "Гирчи – больше свободы" Зураб Джапаридзе сказал, что он и его единомышленники "готовы пойти на многое, в том числе на захват зданий".
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грузия, новости, политика, каха каладзе, грузинская мечта, единое нацдвижение
грузия, новости, политика, каха каладзе, грузинская мечта, единое нацдвижение
Каладзе заявил о готовности сделать все ради мира в Грузии
14:57 22.08.2022 (обновлено: 15:06 22.08.2022)
Желание части оппозиции устроить переворот обречена на провал, заявил генсек правящей партии
ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Никому не удастся устроить беспорядки в Грузии – власти сделают все, чтобы в стране был мир, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта", мэр Тбилиси Каха Каладзе.
Осенью о проведении акций заявили самая крупная оппозиционная партия "Единое национальное движение" и общественная организация "Сирцхвилиа" (Стыдно). Причиной акций являются претензии к власти по работе над выполнением условий получения статуса кандидата в ЕС.
"Для всех очевидно, что "Национальное движение" – это группировка, чье желание вызвать беспорядки и революцию в стране. Это не выдумано мной. Это их прямые заявления, их телевизионный нарратив, однако никому не удастся устроить беспорядки в стране. Мы сделаем все, чтобы в стране был мир", – заявил Каладзе журналистам.
По его словам, желание части оппозиции устроить переворот обречена на провал.
"Смена власти в этой стране произойдет только путем выборов, как это происходит в каждом нормальном развитом государстве. Остальные желания, чтобы кто-то устроил беспорядки, куда-то вломился, все это обречено на провал", – заявил Каладзе.
Ранее лидеры нескольких оппозиционных партий заявили, что планируют объявить неповиновение властям. Более того, лидер партии "Гирчи – больше свободы" Зураб Джапаридзе сказал, что он и его единомышленники "готовы пойти на многое, в том числе на захват зданий".